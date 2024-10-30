Полномочия между вице-спикерами заксобрания Челябинской области перераспределят

Полномочия заместителей председателя заксобрания области перераспределят после появления нового вице-спикера, Андрея Шмидта. Обновленная структура областного парламента уже внесена в повестку ближайшего заседания.
Как следует из документа, первый зампред ЗСО (Денис Моисеев) продолжит курировать комитет по регламенту, депутатской этике и информационной политике. Вице-спикеру Юрию Карликанову оставят комитет по бюджету и налогам, передав комитет по строительной политике и ЖКХ Шмидту.
Павел Киселев примет от Константина Струкова комитет по экологии в дополнение к комитету по аграрной политике. Передав коллеге, в свою очередь, кураторство над комитетом по законодательству, госстроительству и местному самоуправлению.
Вадим Ромасенко, Анатолий Еремин и Павел Шиляев продолжат работу в прежних амплуа. Курируя, соответственно, комитет по экономической политике; комитет по молодежной политике, культуре и спорту; комитет по промышленной политике, энергетике и транспорту.
Бывшего спикера гордумы Челябинска Шмидта предполагается избрать зампредом ЗСО также на ближайшем заседании. Он возглавлял думу столицы области прошлого созыва, избравшись также по спискам ЕР в новый ее состав. Однако сложил полномочия ради перехода в региональный парламент.
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