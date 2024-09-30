30 сентября 2024

Экс-спикер Шмидт сдал мандат гордумы Челябинска

Челябинская дума утвердила досрочное сложение полномочий Андреем Шмидтом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Гордумы. Челябинск , шмидт андрей
Вслед за полномочиями спикера Андрей Шмидт сдал и мандат депутата челябинской думы Фото:

Экс-спикер челябинской гордумы Андрей Шмидт, избравшийся в ее новый состав по спискам «Единой России», сдал депутатский мандат. Коллеги единогласно приняли его отставку 1 октября, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.

«Спасибо Андрею Владимировичу! Он работал в думе четыре созыва и по-хорошему вписал себя в ее историю», подвел итоги голосования председатель думы Сергей Буяков.

Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.

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Экс-спикер челябинской гордумы Андрей Шмидт, избравшийся в ее новый состав по спискам «Единой России», сдал депутатский мандат. Коллеги единогласно приняли его отставку 1 октября, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU. «Спасибо Андрею Владимировичу! Он работал в думе четыре созыва и по-хорошему вписал себя в ее историю», подвел итоги голосования председатель думы Сергей Буяков. Шмидт избран в гордуму по партийному списку «Единой России». По информации URA.RU, после сложения полномочий в гордуме он перейдет на работу в заксобрание региона. Место Шмидта в думе получит другой списочник-единоросс — замдиректора Челябинского цинкового завода Олег Осипенко.
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