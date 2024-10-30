Журова предложила британскому атлету-чиновнику вернуть медали с Олимпиады-80

Депутат Журова: если Коу так не любит Россию, пусть вернет медали с Олимпиады-80
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Депутат ГД Светлана Журова заявила, что кандидат в главы МОК хочет "отстрелить" российскую легкую атлетику
Депутат ГД Светлана Журова заявила, что кандидат в главы МОК хочет "отстрелить" российскую легкую атлетику Фото:

Из-за свой нелюбви к России президент Всемирной легкоатлетической ассоциации и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Себастьян Коу должен вернуть медали за Олимпийские игры 1980 года, которые проводились в Москве. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.

«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — сообщила Светлана Журова, ее слова передает Sport24. Она добавила, что Коу медали не сдаст.

По словам депутата, кандидат в президенты МОК забыл о том, как гостеприимно его встречали в СССР. Жукова выразила сожаления по поводу того, что Коу хочет «отстрелить» российскую легкую атлетику, своими решениями о недопуске россиян на соревнования он пытается уменьшить популярность этого вида спорта в РФ. Депутат подчеркнула, что «русофобские настроения» помешают Коу на выборах в главы МОК. 

Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации представлял Великобританию на Играх в Москве в 1980 году. Тогда он взял золотую и серебряную медали в забегах на 1500 и 800 метров. 

Коу рассматривается как кандидат в президенты МОК. Выборы состоятся в марте 2025 года.

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Из-за свой нелюбви к России президент Всемирной легкоатлетической ассоциации и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Себастьян Коу должен вернуть медали за Олимпийские игры 1980 года, которые проводились в Москве. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова. «Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — сообщила Светлана Журова, ее слова передает Sport24. Она добавила, что Коу медали не сдаст. По словам депутата, кандидат в президенты МОК забыл о том, как гостеприимно его встречали в СССР. Жукова выразила сожаления по поводу того, что Коу хочет «отстрелить» российскую легкую атлетику, своими решениями о недопуске россиян на соревнования он пытается уменьшить популярность этого вида спорта в РФ. Депутат подчеркнула, что «русофобские настроения» помешают Коу на выборах в главы МОК.  Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации представлял Великобританию на Играх в Москве в 1980 году. Тогда он взял золотую и серебряную медали в забегах на 1500 и 800 метров.  Коу рассматривается как кандидат в президенты МОК. Выборы состоятся в марте 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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