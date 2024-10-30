Журова предложила британскому атлету-чиновнику вернуть медали с Олимпиады-80

Из-за свой нелюбви к России президент Всемирной легкоатлетической ассоциации и кандидат в президенты Международного олимпийского комитета Себастьян Коу должен вернуть медали за Олимпийские игры 1980 года, которые проводились в Москве. Об этом заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова.
«Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернёт медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — сообщила Светлана Журова, ее слова передает Sport24. Она добавила, что Коу медали не сдаст.
По словам депутата, кандидат в президенты МОК забыл о том, как гостеприимно его встречали в СССР. Жукова выразила сожаления по поводу того, что Коу хочет «отстрелить» российскую легкую атлетику, своими решениями о недопуске россиян на соревнования он пытается уменьшить популярность этого вида спорта в РФ. Депутат подчеркнула, что «русофобские настроения» помешают Коу на выборах в главы МОК.
Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации представлял Великобританию на Играх в Москве в 1980 году. Тогда он взял золотую и серебряную медали в забегах на 1500 и 800 метров.
Коу рассматривается как кандидат в президенты МОК. Выборы состоятся в марте 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.