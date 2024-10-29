В Перми создали для военных суперприбор обнаружения противника

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) научились отслеживать электромагнитное поле человека, которое возникает из-за активности его мозга и других органов. Прибор позволяет не просто видеть, что в соседнем здании есть люди, но покажет, спят ли они, какого они веса и роста, что с их здоровьем. Как рассказали в вузе URA.RU, технология может помочь военным.
«По сравнению с биорадарами и подобными системами диагностики биообъектов, которые могут показать, например, что в соседнем здании есть два живых человека, наш прибор по их электромагнитному полю позволит определить их вес, рост, спят они или без сознания, а также определенные параметры здоровья. Технология перспективна для использования в военной сфере», — говорит профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор технических наук Геннадий Цветков.
С помощью разработки пермских ученых также можно создавать средства защиты от радиоизлучающих систем. Применима технология и в медицине для диагностики различных заболеваний, в том числе для выявления раковых клеток.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!