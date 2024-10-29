29 октября 2024

В Перми создали для военных суперприбор обнаружения противника

Ученые Пермского Политеха научились распознавать состояние человека сквозь стены
© Служба новостей «URA.RU»
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О том, кто в бункере, расскажет прибор пермских ученых
О том, кто в бункере, расскажет прибор пермских ученых Фото:

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) научились отслеживать электромагнитное поле человека, которое возникает из-за активности его мозга и других органов. Прибор позволяет не просто видеть, что в соседнем здании есть люди, но покажет, спят ли они, какого они веса и роста, что с их здоровьем. Как рассказали в вузе URA.RU, технология может помочь военным.

«По сравнению с биорадарами и подобными системами диагностики биообъектов, которые могут показать, например, что в соседнем здании есть два живых человека, наш прибор по их электромагнитному полю позволит определить их вес, рост, спят они или без сознания, а также определенные параметры здоровья. Технология перспективна для использования в военной сфере», — говорит профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор технических наук Геннадий Цветков.

С помощью разработки пермских ученых также можно создавать средства защиты от радиоизлучающих систем. Применима технология и в медицине для диагностики различных заболеваний, в том числе для выявления раковых клеток.

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Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) научились отслеживать электромагнитное поле человека, которое возникает из-за активности его мозга и других органов. Прибор позволяет не просто видеть, что в соседнем здании есть люди, но покажет, спят ли они, какого они веса и роста, что с их здоровьем. Как рассказали в вузе URA.RU, технология может помочь военным. «По сравнению с биорадарами и подобными системами диагностики биообъектов, которые могут показать, например, что в соседнем здании есть два живых человека, наш прибор по их электромагнитному полю позволит определить их вес, рост, спят они или без сознания, а также определенные параметры здоровья. Технология перспективна для использования в военной сфере», — говорит профессор кафедры безопасности жизнедеятельности ПНИПУ, доктор технических наук Геннадий Цветков. С помощью разработки пермских ученых также можно создавать средства защиты от радиоизлучающих систем. Применима технология и в медицине для диагностики различных заболеваний, в том числе для выявления раковых клеток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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