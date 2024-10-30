Свердловская студентка ВГИКа скончалась во время репетиции. Фото

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Студенты. Курган, сотовый телефон, студентка, тетрадь, школа, уроки, ученица
Врачам не удалось спасти девушку (архивное фото) Фото:

В Москве 29 октября скончалась 19-летняя студентка Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) Анна Яшкова, родившаяся в Серове (Свердловская область). Об этом рассказали ее знакомые в соцсети «ВКонтакте».

«Говорят, ей стало внезапно плохо на репетиции, а врачи помочь не смогли», — сказала подруга Яшковой. По ее словам, в Серове девушка выступала в «Народном театре» при Дворце культуры металлургов. «Она во всем была лучшей, но притом крайне скромной! Никогда не кичилась своими победами», — отметила другая знакомая.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием во ВГИК. На момент публикации ответ не поступил.

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В Москве 29 октября скончалась 19-летняя студентка Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) Анна Яшкова, родившаяся в Серове (Свердловская область). Об этом рассказали ее знакомые в соцсети «ВКонтакте». «Говорят, ей стало внезапно плохо на репетиции, а врачи помочь не смогли», — сказала подруга Яшковой. По ее словам, в Серове девушка выступала в «Народном театре» при Дворце культуры металлургов. «Она во всем была лучшей, но притом крайне скромной! Никогда не кичилась своими победами», — отметила другая знакомая. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием во ВГИК. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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