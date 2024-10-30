В Москве 29 октября скончалась 19-летняя студентка Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК) Анна Яшкова, родившаяся в Серове (Свердловская область). Об этом рассказали ее знакомые в соцсети «ВКонтакте».
«Говорят, ей стало внезапно плохо на репетиции, а врачи помочь не смогли», — сказала подруга Яшковой. По ее словам, в Серове девушка выступала в «Народном театре» при Дворце культуры металлургов. «Она во всем была лучшей, но притом крайне скромной! Никогда не кичилась своими победами», — отметила другая знакомая.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием во ВГИК. На момент публикации ответ не поступил.
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