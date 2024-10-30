Махонин рассказал о больнице, в которой врачи работают в нечеловеческих условиях

В Пермском крае ряд учреждений здравоохранения нуждаются в серьезном ремонте. Об этом в эфире радио «Спутник» во сторник, 30 октября, заявил губернатор Дмитрий Махонин. По словам главы региона, зачастую медперсонал, который работает в таких больницах, а также пациенты, находятся в «нечеловеческих условиях». В пример Махонин привел хирургический стационар в Соликамске, на который ранее жаловались горожане. Он пояснил, что хирургический корпус будет обязательно приведен в порядок.
«Персонал и пациенты в больницах находятся, откровенно, в нечеловеческих условиях. Я сам это прекрасно видел. Могу привести пример — хирургия в Соликамске, микрорайон Боровск. Так вот, и на этот объект заложены средства. А в целом мы должны за трехлетку [2024-2027 год] отремонтировать более 50 объектов. Это значит не просто крылечко подлатать — речь идет о комплексном ремонте», — пояснил Махонин.
Хирургический стационар в Соликамске был построен в 1980 году и ни разу капитально не ремонтировался. Сейчас в здании располагаются взрослое и детское хирургические отделения, а также травматологическое, онкологическое, отделения сестринского ухода и гнойной хирургии. Ранее URA.RU писало, что пациенты горбольницы в Соликамске жаловались на укусы клопов, плесень, и плачевное состояние палат.
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