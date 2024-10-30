Губернатор Махонин назвал аховой ситуацию с нехваткой врачей в пермских больницах

Кадровый дефицит в больницах Пермского края возник из-за того, что выпускники профильных медицинских вузов не стали работать по специальности. Об этом в эфире радио «Спутник» в среду, 30 октября, рассказал губернатор Дмитрий Махонин. Глава региона подчеркнул, что проблема возникла «не сегодня и не вчера, а копилась годами».
«Кадровый дефицит, и это известный факт, возник не сегодня и не вчера. Проблема копилась годами, с 1990-х, 2000-х годов. Можно поднять статистику и посмотреть, сколько выпускников пермских медуниверситета, фармакадемии в те годы поступили в государственные или муниципальные учреждения здравоохранения. Ситуация аховая, мы это понимаем», — признал Махонин.
По словам губернатора, для решения кадрового голода необходимо «возрождать престиж профессии врача». «Молодые люди должны идти в профессию, понимая, что они будут востребованы, что они будут работать в новых или отремонтированных больницах, стационарах, что они будут иметь возможность практиковаться с помощью современного медицинского оборудования и будут получать достойную зарплату. И условия жилищные должны быть достойные», -добавил Махонин.
Глава Прикамья напомнил, что для привлечения специалистов в больницы и поликлиники в крае реализуется несколько программ: «Земский доктор», «Земский фельдшер», а также «Кадры для медицины». По условиям программ, врачам полагаются различные виды материальной поддержки, в том числе, единовременные выплаты в сотни тысяч рублей.
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