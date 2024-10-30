Путин потребовал индивидуального подхода к решению проблем участников СВО

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Владимир Путин заявил, что к решению проблем участников СВО необходим индивидуальный подход
Владимир Путин заявил, что к решению проблем участников СВО необходим индивидуальный подход Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости индивидуального подхода к поддержке участников спецоперации и усиления работы в регионах. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ, подчеркнув, что текущие усилия недостаточны для решения всех проблем.

«Нужен индивидуальный подход [к поддержке участников СВО], там и фонд у нас работает, и все. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел — недостаточно», — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».

Кроме того, президент обратил внимание на проблемы трудоустройства людей с инвалидностью, включая тех, кто получил ее в результате участия в СВО. Путин выразил обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми сталкиваются эти граждане при попытках найти работу и адаптироваться в обществе после возвращения с фронта.

Президент России Владимир Путин в среду, 30 октября, начал совещание с членами правительства РФ. Центральный вопрос на повестке дня — осуществление государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Отчеты представили министр аграрной политики Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости индивидуального подхода к поддержке участников спецоперации и усиления работы в регионах. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ, подчеркнув, что текущие усилия недостаточны для решения всех проблем. «Нужен индивидуальный подход [к поддержке участников СВО], там и фонд у нас работает, и все. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел — недостаточно», — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24». Кроме того, президент обратил внимание на проблемы трудоустройства людей с инвалидностью, включая тех, кто получил ее в результате участия в СВО. Путин выразил обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми сталкиваются эти граждане при попытках найти работу и адаптироваться в обществе после возвращения с фронта. Президент России Владимир Путин в среду, 30 октября, начал совещание с членами правительства РФ. Центральный вопрос на повестке дня — осуществление государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Отчеты представили министр аграрной политики Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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