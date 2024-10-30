Путин потребовал индивидуального подхода к решению проблем участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости индивидуального подхода к поддержке участников спецоперации и усиления работы в регионах. Об этом он заявил на совещании с членами правительства РФ, подчеркнув, что текущие усилия недостаточны для решения всех проблем.
«Нужен индивидуальный подход [к поддержке участников СВО], там и фонд у нас работает, и все. Нужно, чтобы в регионах работали как следует, чтобы работали в регионах. Я знаю, коллеги стараются, работают и делают много. Недостаточно. Вот из того, что я увидел — недостаточно», — сказал Путин в ходе совещания. Трансляция мероприятия шла на телеканале «Россия 24».
Кроме того, президент обратил внимание на проблемы трудоустройства людей с инвалидностью, включая тех, кто получил ее в результате участия в СВО. Путин выразил обеспокоенность по поводу сложностей, с которыми сталкиваются эти граждане при попытках найти работу и адаптироваться в обществе после возвращения с фронта.
Президент России Владимир Путин в среду, 30 октября, начал совещание с членами правительства РФ. Центральный вопрос на повестке дня — осуществление государственной программы по комплексному развитию сельских территорий. Отчеты представили министр аграрной политики Оксана Лут и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.