На тюменские СТО выстраиваются очереди из новых китайских автомобилей

30 октября 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Тюменцы недовольны качеством новых машин китайского производства Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Тюмени массово жалуются на качество новых автомобилей, произведенных в Китае. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автосервисов. По его словам, на техобслуживание в тюменские СТО выстраиваются целые очереди из иномарок китайского производства. «Многие автомобили из Китая, произведенные относительно недавно, начинают ломаться буквально в первые годы эксплуатации. Сейчас в Тюмени на обслуживание таких автомобилей действительно большой спрос: в автосервисы выстраиваются целые очереди. Это также привело к тому, что в городе стало много магазинов запчастей именно для китайских иномарок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что чаще всего у автомобилей китайского производства возникают проблемы с электрикой и электроникой. В том числе, связанные с программным обеспечением бортовых компьютеров автомобилей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены месяцами ждать запчасти для ремонта своих машин. По данным источников агентства, задержка комплектующих связана с транспортными издержками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени массово жалуются на качество новых автомобилей, произведенных в Китае. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автосервисов. По его словам, на техобслуживание в тюменские СТО выстраиваются целые очереди из иномарок китайского производства. «Многие автомобили из Китая, произведенные относительно недавно, начинают ломаться буквально в первые годы эксплуатации. Сейчас в Тюмени на обслуживание таких автомобилей действительно большой спрос: в автосервисы выстраиваются целые очереди. Это также привело к тому, что в городе стало много магазинов запчастей именно для китайских иномарок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что чаще всего у автомобилей китайского производства возникают проблемы с электрикой и электроникой. В том числе, связанные с программным обеспечением бортовых компьютеров автомобилей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены месяцами ждать запчасти для ремонта своих машин. По данным источников агентства, задержка комплектующих связана с транспортными издержками.