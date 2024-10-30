На тюменские СТО выстраиваются очереди из новых китайских автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменцы недовольны качеством новых машин китайского производства Фото:

Жители Тюмени массово жалуются на качество новых автомобилей, произведенных в Китае. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автосервисов. По его словам, на техобслуживание в тюменские СТО выстраиваются целые очереди из иномарок китайского производства.

«Многие автомобили из Китая, произведенные относительно недавно, начинают ломаться буквально в первые годы эксплуатации. Сейчас в Тюмени на обслуживание таких автомобилей действительно большой спрос: в автосервисы выстраиваются целые очереди. Это также привело к тому, что в городе стало много магазинов запчастей именно для китайских иномарок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что чаще всего у автомобилей китайского производства возникают проблемы с электрикой и электроникой. В том числе, связанные с программным обеспечением бортовых компьютеров автомобилей.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены месяцами ждать запчасти для ремонта своих машин. По данным источников агентства, задержка комплектующих связана с транспортными издержками.

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Жители Тюмени массово жалуются на качество новых автомобилей, произведенных в Китае. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных автосервисов. По его словам, на техобслуживание в тюменские СТО выстраиваются целые очереди из иномарок китайского производства. «Многие автомобили из Китая, произведенные относительно недавно, начинают ломаться буквально в первые годы эксплуатации. Сейчас в Тюмени на обслуживание таких автомобилей действительно большой спрос: в автосервисы выстраиваются целые очереди. Это также привело к тому, что в городе стало много магазинов запчастей именно для китайских иномарок», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что чаще всего у автомобилей китайского производства возникают проблемы с электрикой и электроникой. В том числе, связанные с программным обеспечением бортовых компьютеров автомобилей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени владельцы китайских автомобилей вынуждены месяцами ждать запчасти для ремонта своих машин. По данным источников агентства, задержка комплектующих связана с транспортными издержками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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