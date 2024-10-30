Собчак троллит мэра Екатеринбурга, который заявил, что ездит в общественном транспорте

Собчак призвала подловить главу Екатеринбурга Орлова за громкие слова
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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак не верит, что Орлов передвигается на общественном транспорте Фото:

Блогер Ксения Собчак призвала жителей Екатеринбурга проверить заявление мэра Алексея Орлова о регулярном пользовании общественным транспортом, которое он озвучил в ответ на вопрос URA.RU о том, когда он последует совету спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сядет на автобус и проедет по перегруженному маршруту от остановки «Гринвич». Собчак просит поделиться фото с главой города в автобусе.

«Дорогие екатеринбуржцы, а кто-то из вас видел мэра, разъезжающего в автобусах и трамваях? Если да, кидайте фото в предложку. Просто интересно, врет или нет», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня».

Критика в адрес Орлова прозвучала на заседании в Совете Федерации на прошлой неделе, где Матвиенко вдруг обратила внимание на проблемы с графиком движения автобусов в Екатеринбурге. Она даже зачитала комментарий горожанки, которая по вечерам не может «уехать с „Гринвича“». «Ужас, ужас», — сказала спикер и предложила Орлову самому почаще ездить в общественном транспорте, чтобы прочувствовать боль горожан.

«Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Этот вопрос поднимался, когда в Совете Федерации проходили дни Свердловской области… Мы абсолютно принимаем то, что сказала Валентина Ивановна — обратить на это особое внимание. И для улучшения транспортного обслуживания делаем очень многое», — сказал Орлов днем 30 октября. При этом он не уточнил, на каком именно общественном транспорте и куда ездит.

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Блогер Ксения Собчак призвала жителей Екатеринбурга проверить заявление мэра Алексея Орлова о регулярном пользовании общественным транспортом, которое он озвучил в ответ на вопрос URA.RU о том, когда он последует совету спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сядет на автобус и проедет по перегруженному маршруту от остановки «Гринвич». Собчак просит поделиться фото с главой города в автобусе. «Дорогие екатеринбуржцы, а кто-то из вас видел мэра, разъезжающего в автобусах и трамваях? Если да, кидайте фото в предложку. Просто интересно, врет или нет», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Критика в адрес Орлова прозвучала на заседании в Совете Федерации на прошлой неделе, где Матвиенко вдруг обратила внимание на проблемы с графиком движения автобусов в Екатеринбурге. Она даже зачитала комментарий горожанки, которая по вечерам не может «уехать с „Гринвича“». «Ужас, ужас», — сказала спикер и предложила Орлову самому почаще ездить в общественном транспорте, чтобы прочувствовать боль горожан. «Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Этот вопрос поднимался, когда в Совете Федерации проходили дни Свердловской области… Мы абсолютно принимаем то, что сказала Валентина Ивановна — обратить на это особое внимание. И для улучшения транспортного обслуживания делаем очень многое», — сказал Орлов днем 30 октября. При этом он не уточнил, на каком именно общественном транспорте и куда ездит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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