Собчак троллит мэра Екатеринбурга, который заявил, что ездит в общественном транспорте

Собчак призвала подловить главу Екатеринбурга Орлова за громкие слова

30 октября 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Ксения Собчак не верит, что Орлов передвигается на общественном транспорте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Блогер Ксения Собчак призвала жителей Екатеринбурга проверить заявление мэра Алексея Орлова о регулярном пользовании общественным транспортом, которое он озвучил в ответ на вопрос URA.RU о том, когда он последует совету спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сядет на автобус и проедет по перегруженному маршруту от остановки «Гринвич». Собчак просит поделиться фото с главой города в автобусе. «Дорогие екатеринбуржцы, а кто-то из вас видел мэра, разъезжающего в автобусах и трамваях? Если да, кидайте фото в предложку. Просто интересно, врет или нет», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Критика в адрес Орлова прозвучала на заседании в Совете Федерации на прошлой неделе, где Матвиенко вдруг обратила внимание на проблемы с графиком движения автобусов в Екатеринбурге. Она даже зачитала комментарий горожанки, которая по вечерам не может «уехать с „Гринвича“». «Ужас, ужас», — сказала спикер и предложила Орлову самому почаще ездить в общественном транспорте, чтобы прочувствовать боль горожан. «Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Этот вопрос поднимался, когда в Совете Федерации проходили дни Свердловской области… Мы абсолютно принимаем то, что сказала Валентина Ивановна — обратить на это особое внимание. И для улучшения транспортного обслуживания делаем очень многое», — сказал Орлов днем 30 октября. При этом он не уточнил, на каком именно общественном транспорте и куда ездит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Ксения Собчак призвала жителей Екатеринбурга проверить заявление мэра Алексея Орлова о регулярном пользовании общественным транспортом, которое он озвучил в ответ на вопрос URA.RU о том, когда он последует совету спикера Совфеда Валентины Матвиенко, сядет на автобус и проедет по перегруженному маршруту от остановки «Гринвич». Собчак просит поделиться фото с главой города в автобусе. «Дорогие екатеринбуржцы, а кто-то из вас видел мэра, разъезжающего в автобусах и трамваях? Если да, кидайте фото в предложку. Просто интересно, врет или нет», — написала Собчак в своем telegram-канале «Кровавая барыня». Критика в адрес Орлова прозвучала на заседании в Совете Федерации на прошлой неделе, где Матвиенко вдруг обратила внимание на проблемы с графиком движения автобусов в Екатеринбурге. Она даже зачитала комментарий горожанки, которая по вечерам не может «уехать с „Гринвича“». «Ужас, ужас», — сказала спикер и предложила Орлову самому почаще ездить в общественном транспорте, чтобы прочувствовать боль горожан. «Я регулярно общественным транспортом на самом деле пользуюсь. Этот вопрос поднимался, когда в Совете Федерации проходили дни Свердловской области… Мы абсолютно принимаем то, что сказала Валентина Ивановна — обратить на это особое внимание. И для улучшения транспортного обслуживания делаем очень многое», — сказал Орлов днем 30 октября. При этом он не уточнил, на каком именно общественном транспорте и куда ездит.