США намерены защищать Южную Корею ядерным оружием

30 октября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом Фото: U.S. Air Force / Staff Sgt. Jack Sanders США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции. Он подчеркнул нерушимость обязательств США перед своим союзником. «Я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена Кима сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — заявил Остин на пресс-конференции. Дополнительно Ллойд Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом, что подчеркивает стремление укрепить военное сотрудничество и готовность к совместной защите в регионе. Эти учения призваны демонстрировать военную мощь и оперативную готовность обеих стран. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции. Он подчеркнул нерушимость обязательств США перед своим союзником. «Я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена Кима сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — заявил Остин на пресс-конференции. Дополнительно Ллойд Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом, что подчеркивает стремление укрепить военное сотрудничество и готовность к совместной защите в регионе. Эти учения призваны демонстрировать военную мощь и оперативную готовность обеих стран.