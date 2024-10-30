США намерены защищать Южную Корею ядерным оружием

США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции. Он подчеркнул нерушимость обязательств США перед своим союзником.
«Я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена Кима сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — заявил Остин на пресс-конференции.
Дополнительно Ллойд Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом, что подчеркивает стремление укрепить военное сотрудничество и готовность к совместной защите в регионе. Эти учения призваны демонстрировать военную мощь и оперативную готовность обеих стран.
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