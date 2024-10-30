США намерены защищать Южную Корею ядерным оружием

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ллойд Остин. stock, stock, Остин Ллойд
Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом Фото:

США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции. Он подчеркнул нерушимость обязательств США перед своим союзником.

«Я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена Кима сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — заявил Остин на пресс-конференции.

Дополнительно Ллойд Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом, что подчеркивает стремление укрепить военное сотрудничество и готовность к совместной защите в регионе. Эти учения призваны демонстрировать военную мощь и оперативную готовность обеих стран.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США намерены защищать Южную Корею всеми видами оружия, в том числе ядерным оружием. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции. Он подчеркнул нерушимость обязательств США перед своим союзником. «Я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ен Хена Кима сегодня, что Соединенные Штаты в полной мере привержены обороне Южной Кореи и наше расширенное обещание сдержанности остается неизменным. Оно подтверждается полным набором американских конвенциональных средств ракетной обороны, ядерными и продвинутыми неядерными вооружениями», — заявил Остин на пресс-конференции. Дополнительно Ллойд Остин упомянул о планах проведения масштабных военных учений с Сеулом, что подчеркивает стремление укрепить военное сотрудничество и готовность к совместной защите в регионе. Эти учения призваны демонстрировать военную мощь и оперативную готовность обеих стран.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...