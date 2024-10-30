Суд ужесточил приговор пермскому бизнесмену за взятку налоговику

Пермский краевой суд изменил приговор гендиректору ООО «СпринтЭнерго» Станиславу Трофимову. Его ужесточили по требованию региональной прокуратуры.
«Бизнесмен наказан трехлетним сроком лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в пять млн рублей. Ранее он был приговорен к штрафу в 1,8 млн рублей за передачу взятки за сокращение размера налоговой недоимки. Зампрокурора Пермского края потребовал изменить „несправедливо мягкое наказание“. Трофимов взят под стражу в зале суда», — передает «РБК-Пермь» со ссылкой на судебные материалы.
Выездная налоговая проверка выявила факты неуплаты ООО «СпринтЭнерго» за 2021-2023 годы налога на добавленную стоимость в размере 37 млн рублей. Бизнесмен решил через бывшую жену передать миллион рублей сотруднице ФНС.
Взятка предлагалась за прекращение мероприятий налогового контроля и расчет суммы невыплаченных налогов в заниженном размере — до 5 млн рублей. В сентябре бывшая супруга, которая изобличила Трофимова, осуждена к штрафу в 800 тысяч рублей.
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