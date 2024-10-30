На парковке Кольцово с машин снимают колеса. Видео

На бесплатной парковке возле екатеринбургского аэропорта Кольцово кто-то снял колеса с машин и нарисовал на них. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.
«На бесплатной стоянке аэропорта Кольцово начали разувать машины, сняты колеса, борта измазаны чем-то», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Машины стоят в таком виде с 26 октября.
Колеса сняли у двух автомобилей с номерами 59-го региона (Пермский край). Скорее всего злоумышленники рассчитывали на то, что хозяева автомобилей вернутся не скоро.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД. На момент публикации новости ответ не был получен.
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