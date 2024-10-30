На парковке Кольцово с машин снимают колеса. Видео

31 октября 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Колеса сняли у машин с номерами 59-го региона Фото: Денис Моргунов © URA.RU На бесплатной парковке возле екатеринбургского аэропорта Кольцово кто-то снял колеса с машин и нарисовал на них. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «На бесплатной стоянке аэропорта Кольцово начали разувать машины, сняты колеса, борта измазаны чем-то», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Машины стоят в таком виде с 26 октября. Колеса сняли у двух автомобилей с номерами 59-го региона (Пермский край). Скорее всего злоумышленники рассчитывали на то, что хозяева автомобилей вернутся не скоро. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД. На момент публикации новости ответ не был получен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На бесплатной парковке возле екатеринбургского аэропорта Кольцово кто-то снял колеса с машин и нарисовал на них. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «На бесплатной стоянке аэропорта Кольцово начали разувать машины, сняты колеса, борта измазаны чем-то», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Машины стоят в таком виде с 26 октября. Колеса сняли у двух автомобилей с номерами 59-го региона (Пермский край). Скорее всего злоумышленники рассчитывали на то, что хозяева автомобилей вернутся не скоро. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД. На момент публикации новости ответ не был получен.