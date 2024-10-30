30 октября 2024

На парковке Кольцово с машин снимают колеса. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шиномонтаж. Тюмень , шины, шиномантаж
Колеса сняли у машин с номерами 59-го региона Фото:

На бесплатной парковке возле екатеринбургского аэропорта Кольцово кто-то снял колеса с машин и нарисовал на них. Об этом рассказал очевидец в соцсетях.

«На бесплатной стоянке аэропорта Кольцово начали разувать машины, сняты колеса, борта измазаны чем-то», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Машины стоят в таком виде с 26 октября.

Колеса сняли у двух автомобилей с номерами 59-го региона (Пермский край). Скорее всего злоумышленники рассчитывали на то, что хозяева автомобилей вернутся не скоро.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД. На момент публикации новости ответ не был получен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На бесплатной парковке возле екатеринбургского аэропорта Кольцово кто-то снял колеса с машин и нарисовал на них. Об этом рассказал очевидец в соцсетях. «На бесплатной стоянке аэропорта Кольцово начали разувать машины, сняты колеса, борта измазаны чем-то», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Машины стоят в таком виде с 26 октября. Колеса сняли у двух автомобилей с номерами 59-го региона (Пермский край). Скорее всего злоумышленники рассчитывали на то, что хозяева автомобилей вернутся не скоро. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...