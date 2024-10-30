30 октября 2024

В Неве поднялась вода и затопила набережную в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Затопление набережной охватило участок от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей в Питере Фото:

В реке Нева в Петербурге поднялся уровень воды, что привело к затоплению части Новосмоленской набережной в Василеостровском районе. Как сообщает администрация «Волго-Балт», вечером 30 октября уровень воды у Горного института достиг 108 сантиметров.

«На 21:49, уровень у Горного института составляет 108 сантиметров», — сообщили в администрации. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтверждает факт повышения уровня воды в Неве, отмечая, что такие явления становятся все более частыми. «Подъем уровня воды в Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — объяснил Колесов.

Он уточнил, что затопление Новосмоленской набережной охватило участок от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. По его прогнозам, 31 октября в городе ожидается улучшение погоды в первой половине дня, «даже солнышко появится».

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В реке Нева в Петербурге поднялся уровень воды, что привело к затоплению части Новосмоленской набережной в Василеостровском районе. Как сообщает администрация «Волго-Балт», вечером 30 октября уровень воды у Горного института достиг 108 сантиметров. «На 21:49, уровень у Горного института составляет 108 сантиметров», — сообщили в администрации. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтверждает факт повышения уровня воды в Неве, отмечая, что такие явления становятся все более частыми. «Подъем уровня воды в Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — объяснил Колесов. Он уточнил, что затопление Новосмоленской набережной охватило участок от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. По его прогнозам, 31 октября в городе ожидается улучшение погоды в первой половине дня, «даже солнышко появится».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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