В Неве поднялась вода и затопила набережную в Петербурге

31 октября 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Затопление набережной охватило участок от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей в Питере Фото: Роман Наумов © URA.RU В реке Нева в Петербурге поднялся уровень воды, что привело к затоплению части Новосмоленской набережной в Василеостровском районе. Как сообщает администрация «Волго-Балт», вечером 30 октября уровень воды у Горного института достиг 108 сантиметров. «На 21:49, уровень у Горного института составляет 108 сантиметров», — сообщили в администрации. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтверждает факт повышения уровня воды в Неве, отмечая, что такие явления становятся все более частыми. «Подъем уровня воды в Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — объяснил Колесов. Он уточнил, что затопление Новосмоленской набережной охватило участок от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. По его прогнозам, 31 октября в городе ожидается улучшение погоды в первой половине дня, «даже солнышко появится». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В реке Нева в Петербурге поднялся уровень воды, что привело к затоплению части Новосмоленской набережной в Василеостровском районе. Как сообщает администрация «Волго-Балт», вечером 30 октября уровень воды у Горного института достиг 108 сантиметров. «На 21:49, уровень у Горного института составляет 108 сантиметров», — сообщили в администрации. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подтверждает факт повышения уровня воды в Неве, отмечая, что такие явления становятся все более частыми. «Подъем уровня воды в Неве вчера даже не рассматривал, не первый раз чуть выше метра, скоро так будет часто, но это же не наводнение», — объяснил Колесов. Он уточнил, что затопление Новосмоленской набережной охватило участок от Наличной улицы до улицы Кораблестроителей. По его прогнозам, 31 октября в городе ожидается улучшение погоды в первой половине дня, «даже солнышко появится».