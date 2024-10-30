Небензя прокомментировал военное сотрудничество РФ и КНДР

Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву

31 октября 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Военное сотрудничество России с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) полностью соответствует международному праву и не представляет угрозы для других стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — сказал российский дипломат. По словам Небензи, Россия продолжит развивать дипломатические и экономические связи с КНДР, придерживаясь принципов международного права. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военное сотрудничество России с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) полностью соответствует международному праву и не представляет угрозы для других стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — сказал российский дипломат. По словам Небензи, Россия продолжит развивать дипломатические и экономические связи с КНДР, придерживаясь принципов международного права.