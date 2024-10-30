30 октября 2024

Небензя прокомментировал военное сотрудничество РФ и КНДР

Небензя: военное сотрудничество России и КНДР соответствует мировому праву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Военное сотрудничество России с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) полностью соответствует международному праву и не представляет угрозы для других стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — сказал российский дипломат. По словам Небензи, Россия продолжит развивать дипломатические и экономические связи с КНДР, придерживаясь принципов международного права.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военное сотрудничество России с Корейской Народной Демократической Республикой (КНДР) полностью соответствует международному праву и не представляет угрозы для других стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН. «Хотел бы подчеркнуть, что российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества. Мы намерены развивать это сотрудничество и впредь, и никто не может нам это запретить», — сказал российский дипломат. По словам Небензи, Россия продолжит развивать дипломатические и экономические связи с КНДР, придерживаясь принципов международного права.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...