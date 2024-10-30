КНДР запустила баллистическую ракету

31 октября 2024 в 03:41 Размер текста - 17 +

Ракета полетела в сторону Японского моря Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ КНДР совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили начальники штабов Комитета вооруженных сил Республики Корея. «Пуск баллистической ракеты был совершенным в направлении Японского моря», — заявили начальники штабов. Информацию сообщает агентство Yonhap. Ранее сообщалось об успешном испытании КНДР тактической баллистическую ракеты. Речь шла о ракете «Хвасон-11да-4,5». Уточнялось, что она способна преодолеть 500 километров и нести боеголовку весом до 4,5 тонны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

КНДР совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили начальники штабов Комитета вооруженных сил Республики Корея. «Пуск баллистической ракеты был совершенным в направлении Японского моря», — заявили начальники штабов. Информацию сообщает агентство Yonhap. Ранее сообщалось об успешном испытании КНДР тактической баллистическую ракеты. Речь шла о ракете «Хвасон-11да-4,5». Уточнялось, что она способна преодолеть 500 километров и нести боеголовку весом до 4,5 тонны.