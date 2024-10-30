30 октября 2024

КНДР запустила баллистическую ракету

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Ракета полетела в сторону Японского моря Фото:

КНДР совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили начальники штабов Комитета вооруженных сил Республики Корея.

«Пуск баллистической ракеты был совершенным в направлении Японского моря», — заявили начальники штабов. Информацию сообщает агентство Yonhap.

Ранее сообщалось об успешном испытании КНДР тактической баллистическую ракеты. Речь шла о ракете «Хвасон-11да-4,5». Уточнялось, что она способна преодолеть 500 километров и нести боеголовку весом до 4,5 тонны.

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КНДР совершила запуск баллистической ракеты. Об этом сообщили начальники штабов Комитета вооруженных сил Республики Корея. «Пуск баллистической ракеты был совершенным в направлении Японского моря», — заявили начальники штабов. Информацию сообщает агентство Yonhap. Ранее сообщалось об успешном испытании КНДР тактической баллистическую ракеты. Речь шла о ракете «Хвасон-11да-4,5». Уточнялось, что она способна преодолеть 500 километров и нести боеголовку весом до 4,5 тонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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