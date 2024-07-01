01 июля 2024

КНДР испытала новую тактическую баллистическую ракету

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, зенитно-ракетный комплекс, ЗРК с-400, сбойка,  stock
Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны Фото:

КНДР успешно испытала новую тактическую баллистическую ракету «Хвасон-11да-4,5». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны. В ходе испытаний были произведены пуски на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км»-передает ЦТАК. Уточняется, что это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания. Главное управление ракетостроения КНДР планирует продолжить испытания новой ракеты в июле.

Северная Корея запускала сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля. В следующий раз баллистическая ракету в сторону Японского моря была запущена в мае.

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КНДР успешно испытала новую тактическую баллистическую ракету «Хвасон-11да-4,5». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны. В ходе испытаний были произведены пуски на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км»-передает ЦТАК. Уточняется, что это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания. Главное управление ракетостроения КНДР планирует продолжить испытания новой ракеты в июле. Северная Корея запускала сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля. В следующий раз баллистическая ракету в сторону Японского моря была запущена в мае.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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