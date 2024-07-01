КНДР испытала новую тактическую баллистическую ракету

02 июля 2024 в 04:59 Размер текста - 17 +

Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ КНДР успешно испытала новую тактическую баллистическую ракету «Хвасон-11да-4,5». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны. В ходе испытаний были произведены пуски на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км»-передает ЦТАК. Уточняется, что это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания. Главное управление ракетостроения КНДР планирует продолжить испытания новой ракеты в июле. Северная Корея запускала сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля. В следующий раз баллистическая ракету в сторону Японского моря была запущена в мае. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

КНДР успешно испытала новую тактическую баллистическую ракету «Хвасон-11да-4,5». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны. В ходе испытаний были произведены пуски на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км»-передает ЦТАК. Уточняется, что это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания. Главное управление ракетостроения КНДР планирует продолжить испытания новой ракеты в июле. Северная Корея запускала сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля. В следующий раз баллистическая ракету в сторону Японского моря была запущена в мае.