КНДР испытала новую тактическую баллистическую ракету

КНДР успешно испытала новую тактическую баллистическую ракету «Хвасон-11да-4,5». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Новая ракета способна нести боеголовку весом до 4,5 тонны. В ходе испытаний были произведены пуски на максимальную дальность 500 км и минимальную дальность 90 км»-передает ЦТАК. Уточняется, что это было сделано в целях подтверждения стабильности полета и точности попадания. Главное управление ракетостроения КНДР планирует продолжить испытания новой ракеты в июле.
Северная Корея запускала сверхкрупную 600-миллиметровую РСЗО 22 апреля. В следующий раз баллистическая ракету в сторону Японского моря была запущена в мае.
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