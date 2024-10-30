Дом в центре Екатеринбурга одолели полчища крыс. Видео

31 октября 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Жители дома терпят крыс уже больше года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге жильцы дома на Ленина, 48 пожаловались на нашествие крыс. Они боятся подходить к мусорным бакам во дворе, рассказал очевидец. «Сюда страшно подходить, поэтому подойдешь, потопаешь ногами, чтобы они разбежались, потом уже только подходишь», — поделилась жительница дома с ОТВ. На кадрах видно, как крысы бегают около мусорных баков и прячутся, услышав звуки людей. Кроме того, грызуны не боятся находится рядом с подъездами — они резвятся и бегают, несмотря на дневное время суток. Местные жители терпят крыс уже больше года. По их мнению, грызуны приходят из-за точек общепита, которые находятся в этом же доме («Польбейкери», «Вилка Ложка», «Европейская пекарня», «Breakfast Unit», «Поварешка», «Papa Coffee», «ЖизньМарт»). «Вы можете видеть, что из-под пищевых продуктов, из-под яиц, с остатками еды из-под курицы, все это захламляется, все это выбрасывается», — пожаловался житель дома Артур Николаев. Управляющая компания несколько раз проводила санобработку, но результата это не дало. Там лишь отвечают, что работы по дератизации, дезинсекции подвалов и контейнерных площадок проводятся в соответствии с требованиями санитарных норм и правил якобы ежемесячно. Председатель совета дома Глеб Ефимов добавил, что дом уже нанял своего подрядчика, потому что управляющая компания не справляется. Крысиным царством заинтересовалась прокуратура. Были выявлены нарушения в содержании контейнерной площадки. По словам экологов, нашествие крыс может привести к распространению бешенства, сальмонеллеза и даже бубонной чумы. Ранее крысы были замечены в центре Екатеринбурга возле торгового центра «Мытный двор». Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге жильцы дома на Ленина, 48 пожаловались на нашествие крыс. Они боятся подходить к мусорным бакам во дворе, рассказал очевидец. «Сюда страшно подходить, поэтому подойдешь, потопаешь ногами, чтобы они разбежались, потом уже только подходишь», — поделилась жительница дома с ОТВ. На кадрах видно, как крысы бегают около мусорных баков и прячутся, услышав звуки людей. Кроме того, грызуны не боятся находится рядом с подъездами — они резвятся и бегают, несмотря на дневное время суток. Местные жители терпят крыс уже больше года. По их мнению, грызуны приходят из-за точек общепита, которые находятся в этом же доме («Польбейкери», «Вилка Ложка», «Европейская пекарня», «Breakfast Unit», «Поварешка», «Papa Coffee», «ЖизньМарт»). «Вы можете видеть, что из-под пищевых продуктов, из-под яиц, с остатками еды из-под курицы, все это захламляется, все это выбрасывается», — пожаловался житель дома Артур Николаев. Управляющая компания несколько раз проводила санобработку, но результата это не дало. Там лишь отвечают, что работы по дератизации, дезинсекции подвалов и контейнерных площадок проводятся в соответствии с требованиями санитарных норм и правил якобы ежемесячно. Председатель совета дома Глеб Ефимов добавил, что дом уже нанял своего подрядчика, потому что управляющая компания не справляется. Крысиным царством заинтересовалась прокуратура. Были выявлены нарушения в содержании контейнерной площадки. По словам экологов, нашествие крыс может привести к распространению бешенства, сальмонеллеза и даже бубонной чумы. Ранее крысы были замечены в центре Екатеринбурга возле торгового центра «Мытный двор». Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.