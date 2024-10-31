Япония заявила протест КНДР из-за запуска баллистической ракеты

Япония выразила официальный протест Северной Корее (КНДР) через посольство в Пекине после пуска ракеты. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Есимаса Хаяси. В настоящее время анализируется, была ли ракета нового типа.
«Этот пуск способствует эскалации напряженности в мире в целом, действия Северной Кореи, включая повторяющиеся пуски ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и мира и являются неприемлемыми», — сказал Хаяси на пресс-конференции в Токио. В Японии заявили, что подобные пуски считаются нарушением резолюций СБ ООН.
Правительство Японии уверено, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Хаяси считает, что запуски баллистических ракет представляют серьезную безопасность для японского народа.
Генсек правительства уточнил детали траектории и характеристик полета ракеты, указав на продолжительность полета в 86 минут и высоту более 7000 километров. Он подчеркнул, что вопрос о том, был ли это новый тип ракеты или нет, все еще изучается.
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