В Сбербанке спрогнозировали повышение ставки в декабре

Центробанк в декабре вероятнее всего повысит ключевую ставку до 23%. Такой прогноз дал старший управляющий директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.
«То, что ЦБ повысит ставку в декабре до 23%, на мой взгляд, более вероятно, чем то, что он откажется от таргетирования инфляции», — заявил Матовников РИА Новости. Прогнозируется, что период высоких процентных ставок продолжится в течение большей части 2025 года. В оптимистичном сценарии снижение ставок начнется не раньше второй половины года. Тем не менее, вероятность того, что ставки будут только повышены в течение следующего года, остается высокой.
Матовников считает, что то, каким будет пик ключевой ставки, зависит от темпов инфляции. По его словам, с середины 2021 года зарплаты населения выросли примерно на 50-60%, а реальная экономика — примерно на 10%, так накопленная инфляция составила около 30%. Таким образом, есть «денежный навес», составляющий порядка 10-15%, который может стать будущей инфляцией, отмечает эксперт.
За счет высоких ставок ЦБ создает спрос на вклады. Если эти деньги отпустить, например, снизить ставку до 15%, можно получить двузначную инфляцию, предупредил аналитик.
Из-за выросшей до 21% ключевой ставки ЦБ россиянам придется платить больше по налогу на доход от вкладов за 2024 год. Облагаться налогом будут доходы от вкладов свыше 210 тысяч рублей, напоминает «Царьград».
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