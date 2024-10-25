ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%

25 октября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

В Банке России приняли решение о повышении ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%. Это решение было озвучено на заседании регулятора. «Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле. Аналитики ранее прогнозировали, что Банк России повысит ключевую ставку до 20-21%. Считается, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, когда ставка снизится до 16-17%. В этом году Центробанк уже повысил ставку дважды — в июле до 18% и в сентябре до 19%. Предполагается, что в 2025 году средняя ключевая ставка может составить около 18%, с возможностью снижения к концу года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%. Это решение было озвучено на заседании регулятора. «Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле. Аналитики ранее прогнозировали, что Банк России повысит ключевую ставку до 20-21%. Считается, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, когда ставка снизится до 16-17%. В этом году Центробанк уже повысил ставку дважды — в июле до 18% и в сентябре до 19%. Предполагается, что в 2025 году средняя ключевая ставка может составить около 18%, с возможностью снижения к концу года.