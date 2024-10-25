ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
В Банке России приняли решение о повышении ключевой ставки Фото:

Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%. Это решение было озвучено на заседании регулятора.

«Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле.

Аналитики ранее прогнозировали, что Банк России повысит ключевую ставку до 20-21%. Считается, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, когда ставка снизится до 16-17%. В этом году Центробанк уже повысил ставку дважды — в июле до 18% и в сентябре до 19%. Предполагается, что в 2025 году средняя ключевая ставка может составить около 18%, с возможностью снижения к концу года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Центральный банк (ЦБ) России принял решение повысить ключевую процентную ставку до 21%. Это решение было озвучено на заседании регулятора. «Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б. п., до 21,00% годовых», — говорится в сообщении Центробанка. Уточняется, что уровень инфляции значительно превышает прогноз, который ЦБ давал в июле. Аналитики ранее прогнозировали, что Банк России повысит ключевую ставку до 20-21%. Считается, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года, когда ставка снизится до 16-17%. В этом году Центробанк уже повысил ставку дважды — в июле до 18% и в сентябре до 19%. Предполагается, что в 2025 году средняя ключевая ставка может составить около 18%, с возможностью снижения к концу года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...