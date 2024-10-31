Еще одно государство возжелало вступить в БРИКС

Таиланд при первой возможности хочет вступить в состав БРИКС. Об этом сообщил глава МИД страны Марит Сангиампхонг.
«Таиланд подтверждает свою готовность и решимость стать полноправным членом БРИКС при первой же возможности», — заявил Сангиампхонг. Его слова передает «Известия».
Глава МИД Таиланда отметил, что страна может сделать БРИКС более влиятельным и взаимосвязанным на мировой арене. Государство нацелено внести вклад в области продовольственной безопасности, международных финансов и развития цепочек поставок.
Ранее Индонезия также выступила с заявлением о желании вступить в БРИКС. Страна приняла такое решение после саммита организации в Казани. Недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди обосновал желание Индонезии следующими словами: «Лучше следовать, чем отставать».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.