Еще одно государство возжелало вступить в БРИКС

Таиланд намерен вступить в БРИКС
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БРИКС, си цзиньпин, брикс, путин
Таиланд хочет вступить в БРИКС и внести свой вклад в развитие организации Фото:

Таиланд при первой возможности хочет вступить в состав БРИКС. Об этом сообщил глава МИД страны Марит Сангиампхонг.

«Таиланд подтверждает свою готовность и решимость стать полноправным членом БРИКС при первой же возможности», — заявил Сангиампхонг. Его слова передает «Известия».

Глава МИД Таиланда отметил, что страна может сделать БРИКС более влиятельным и взаимосвязанным на мировой арене. Государство нацелено внести вклад в области продовольственной безопасности, международных финансов и развития цепочек поставок.

Ранее Индонезия также выступила с заявлением о желании вступить в БРИКС. Страна приняла такое решение после саммита организации в Казани. Недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди обосновал желание Индонезии следующими словами: «Лучше следовать, чем отставать».

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Таиланд при первой возможности хочет вступить в состав БРИКС. Об этом сообщил глава МИД страны Марит Сангиампхонг. «Таиланд подтверждает свою готовность и решимость стать полноправным членом БРИКС при первой же возможности», — заявил Сангиампхонг. Его слова передает «Известия». Глава МИД Таиланда отметил, что страна может сделать БРИКС более влиятельным и взаимосвязанным на мировой арене. Государство нацелено внести вклад в области продовольственной безопасности, международных финансов и развития цепочек поставок. Ранее Индонезия также выступила с заявлением о желании вступить в БРИКС. Страна приняла такое решение после саммита организации в Казани. Недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди обосновал желание Индонезии следующими словами: «Лучше следовать, чем отставать».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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