Индонезия захотела вступить в БРИКС после саммита в Казани

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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
Индонезия желает стать новым членом БРИКС Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Индонезия после завершения саммита БРИКС заявила о желании вступить в организацию. С такой позицией выступил недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.

«Вступление Индонезии в БРИКС является проявлением ее независимой и активной внешней политики. Лучше следовать, чем отставать», — заявил Ретно Марсуди. Его слова приводит Reuters.

Ранее в Казани завершился саммит БРИКС. На него прибыли десятки лидеров государств, была представлена и Индонезия. О чем сказал глава РФ Владимир Путин в последний день саммита — в материале URA.RU.

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Индонезия после завершения саммита БРИКС заявила о желании вступить в организацию. С такой позицией выступил недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди. «Вступление Индонезии в БРИКС является проявлением ее независимой и активной внешней политики. Лучше следовать, чем отставать», — заявил Ретно Марсуди. Его слова приводит Reuters. Ранее в Казани завершился саммит БРИКС. На него прибыли десятки лидеров государств, была представлена и Индонезия. О чем сказал глава РФ Владимир Путин в последний день саммита — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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