Индонезия захотела вступить в БРИКС после саммита в Казани

Индонезия желает стать новым членом БРИКС
новость из сюжетаСаммит БРИКС 2024 в Казани
Индонезия после завершения саммита БРИКС заявила о желании вступить в организацию. С такой позицией выступил недавно назначенный министр иностранных дел страны Ретно Марсуди.
«Вступление Индонезии в БРИКС является проявлением ее независимой и активной внешней политики. Лучше следовать, чем отставать», — заявил Ретно Марсуди. Его слова приводит
Ранее в Казани завершился саммит БРИКС. На него прибыли десятки лидеров государств, была представлена и Индонезия. О чем сказал глава РФ Владимир Путин в последний день саммита — в материале URA.RU.
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