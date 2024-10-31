В Петербурге полицейский отсудил 5,5 млн рублей за увольнение

Сотрудник полиции Владимир Кулашенков потребовал взыскать у Минфина и МВД РФ более пяти миллионов рублей в качестве компенсации за недополученный заработок после его увольнения и последующей реабилитации. Петроградский районный суд Петербурга принял решение в пользу мужчины. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«В исковом заявлении Кулашенков указал, что факт наличия у него права на взыскание недополученной заработной платы установлен вступившим в законную силу судебным постановлением и не подлежит повторному доказыванию. Просил взыскать 5 484 860 рублей 86 копеек», — сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Сумма, которую попросил взыскать полицейский — 5 484 860 рублей.
Представитель Минфина не признал требования, указывая, что заработная плата должна взыскиваться с работодателя, так как спор является трудовым. Однако представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО утверждал, что ответчиком должен выступать Минфин РФ. Суд подчеркнул, что возмещение имущественного вреда реабилитированному лицу включает в себя зарплату, пенсию, пособия и другие средства, потерянные в результате уголовного преследования.
В марте 2017 года против Кулашенкова было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взятки, что привело к его увольнению. Однако через четыре года, в декабре 2021 года, произошло прекращение уголовного дела в связи с отсутствием доказательств состава преступления, в результате чего мужчина был оправдан.
В 2023 году Кулашенков был восстановлен в должности, и суд постановил выплатить ему компенсацию за утраченный заработок за период с 9 марта по 30 ноября 2017 года. Тем не менее, требования о компенсации за период с 1 декабря 2017 года по 14 сентября 2023 года остались без рассмотрения.
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