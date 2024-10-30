В Пермском крае фермера обвинили в заказе убийства бывшей жены

В Перми сотрудники УФСБ задержали мужчину, которого следователи обвинили в подготовке заказного убийства. Как рассказали в региональном следственном управлении Следственного комитета, житель Куединского округа, убив экс-супругу, хотел получить ее долю в фермерском хозяйстве.
«Злоумышленник в целях завладения долей на принадлежащее его бывшей супруге фермерское хозяйство обратился к своему знакомому с просьбой об оказании ему содействия в ее убийстве за денежное вознаграждение. Приятель обвиняемого, не намереваясь совершать убийство, а также способствовать его совершению, сообщил о преступных намерениях своего знакомого в правоохранительные органы», — говорится в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.
Далее все происходило под контролем правоохранителей. 29 октября в Куеде получивший заказ мужчина сообщил бывшему супругу предполагаемой жертвы, что якобы убил женщину. Он даже показал ему фото, которое было сделано силовиками. После этого заказчика убийства задержали сотрудники УФСБ. Ему предъявлено обвинение по статье УК о приготовлении и организации убийства из корыстных побуждений по найму.
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