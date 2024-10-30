30 октября 2024

Свердловский пироман, кошмаривший супругу, избежал тюрьмы

В Ревде приговорили пиромана, который поджег дом и машину жены
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина избежал реального тюремного срока
Мужчина избежал реального тюремного срока Фото:

В Свердловской области к принудительным работам приговорили пиромана, который сжег машину и дом своей супруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ревдинский горсуд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, которое заменено на принудительные работы на три года четыре месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд взыскал с осужденного 330 тысяч рублей в пользу потерпевшей», — сказали в ведомстве.

По версии следствия, в январе пироман выгнал из своей квартиры жену с ребенком. После ссоры с ней, 21 января он проник в ее офис, изрезал диван, распылил краску по мебели и написал нецензурные слова на стенах. Тем же вечером он пришел к ее дому и поджег автомобиль возлюбленной. На следующий день мужчина поджег ее садовый домик. Свою вину он полностью признал.

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В Свердловской области к принудительным работам приговорили пиромана, который сжег машину и дом своей супруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. «Ревдинский горсуд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, которое заменено на принудительные работы на три года четыре месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд взыскал с осужденного 330 тысяч рублей в пользу потерпевшей», — сказали в ведомстве. По версии следствия, в январе пироман выгнал из своей квартиры жену с ребенком. После ссоры с ней, 21 января он проник в ее офис, изрезал диван, распылил краску по мебели и написал нецензурные слова на стенах. Тем же вечером он пришел к ее дому и поджег автомобиль возлюбленной. На следующий день мужчина поджег ее садовый домик. Свою вину он полностью признал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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