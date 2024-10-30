Свердловский пироман, кошмаривший супругу, избежал тюрьмы

В Свердловской области к принудительным работам приговорили пиромана, который сжег машину и дом своей супруги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«Ревдинский горсуд назначил виновному наказание в виде лишения свободы, которое заменено на принудительные работы на три года четыре месяца с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд взыскал с осужденного 330 тысяч рублей в пользу потерпевшей», — сказали в ведомстве.
По версии следствия, в январе пироман выгнал из своей квартиры жену с ребенком. После ссоры с ней, 21 января он проник в ее офис, изрезал диван, распылил краску по мебели и написал нецензурные слова на стенах. Тем же вечером он пришел к ее дому и поджег автомобиль возлюбленной. На следующий день мужчина поджег ее садовый домик. Свою вину он полностью признал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!