Основатели «Додо пиццы» планируют открыть международную сеть кофеен в Перми

Кофейни уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
Компания Dodo Brands, в которую входит «Додо пицца» и Doner 24, планирует запустить в Перми международную сеть кофеен «Дринкит». Заведения откроют по франшизе.
«Сеть кофеен „Дринкит“, входящая в международную компанию Dodo Brands, зайдет в Пермь. Запуск планируется в начале 2025 года», — пишет «Текст» со ссылкой на руководителя «Дринкит» Александра Умарова.
На сайте сети кофеен сказано, что по всему миру уже работают 45 заведений. Они находятся в Москве, Самаре, Астане, Дубае и других городах.
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