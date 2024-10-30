30 октября 2024

Основатели «Додо пиццы» планируют открыть международную сеть кофеен в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Кофейни уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и других городах
Кофейни уже работают в Москве, Санкт-Петербурге и других городах Фото:

Компания Dodo Brands, в которую входит «Додо пицца» и Doner 24, планирует запустить в Перми международную сеть кофеен «Дринкит». Заведения откроют по франшизе.

«Сеть кофеен „Дринкит“, входящая в международную компанию Dodo Brands, зайдет в Пермь. Запуск планируется в начале 2025 года», — пишет «Текст» со ссылкой на руководителя «Дринкит» Александра Умарова.

На сайте сети кофеен сказано, что по всему миру уже работают 45 заведений. Они находятся в Москве, Самаре, Астане, Дубае и других городах.

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Компания Dodo Brands, в которую входит «Додо пицца» и Doner 24, планирует запустить в Перми международную сеть кофеен «Дринкит». Заведения откроют по франшизе. «Сеть кофеен „Дринкит“, входящая в международную компанию Dodo Brands, зайдет в Пермь. Запуск планируется в начале 2025 года», — пишет «Текст» со ссылкой на руководителя «Дринкит» Александра Умарова. На сайте сети кофеен сказано, что по всему миру уже работают 45 заведений. Они находятся в Москве, Самаре, Астане, Дубае и других городах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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