В Свердловской области за неделю сильнее всего цены выросли на сливочное масло, помидоры, свеклу. Все это входит в минимальный продуктовый набор для граждан. Актуальная стоимость товаров опубликована на сайте Свердловскстата.
Килограмм свеклы с 14 по 28 октября подорожал на 4,68% — с 33,73 до 35,31 рублей. Сливочное масло выросло в цене на 3,1% (до 1122,02 за килограмм), а бананы — на 3,44% (до 150,88 рублей).
Свежие помидоры стали дороже на 4,63 рубля (+2,73%), по данным на 28 октября, килограмм стал стоить 173,88 рублей. Также заметно подорожали сосиски (+2,45%), колбаса полукопченая (+2,7%) и вареная (+2,29%).
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