30 октября 2024

В Свердловской области взлетели цены на масло и еще десяток продуктов. Инфографика

В Свердловской области подорожали продукты из минимального набора
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день работы Всероссийского дня поля - 2021. Свердловская область, Кадниково, свекла, урожай
Свекла подорожала за неделю на 4,68% Фото:

В Свердловской области за неделю сильнее всего цены выросли на сливочное масло, помидоры, свеклу. Все это входит в минимальный продуктовый набор для граждан. Актуальная стоимость товаров опубликована на сайте Свердловскстата.

Килограмм свеклы с 14 по 28 октября подорожал на 4,68% — с 33,73 до 35,31 рублей. Сливочное масло выросло в цене на 3,1% (до 1122,02 за килограмм), а бананы — на 3,44% (до 150,88 рублей).

Свежие помидоры стали дороже на 4,63 рубля (+2,73%), по данным на 28 октября, килограмм стал стоить 173,88 рублей. Также заметно подорожали сосиски (+2,45%), колбаса полукопченая (+2,7%) и вареная (+2,29%).

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В Свердловской области за неделю сильнее всего цены выросли на сливочное масло, помидоры, свеклу. Все это входит в минимальный продуктовый набор для граждан. Актуальная стоимость товаров опубликована на сайте Свердловскстата. Килограмм свеклы с 14 по 28 октября подорожал на 4,68% — с 33,73 до 35,31 рублей. Сливочное масло выросло в цене на 3,1% (до 1122,02 за килограмм), а бананы — на 3,44% (до 150,88 рублей). Свежие помидоры стали дороже на 4,63 рубля (+2,73%), по данным на 28 октября, килограмм стал стоить 173,88 рублей. Также заметно подорожали сосиски (+2,45%), колбаса полукопченая (+2,7%) и вареная (+2,29%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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