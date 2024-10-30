30 октября 2024

Зарплаты в Свердловской области выросли на четверть: кому платят больше

Зарплаты в Свердловской области за год выросли на 25%
© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата выросла до 77,8 тысячи рублей Фото:

Средняя зарплата жителей Свердловской области в августе 2024 года достигла 77870 рублей, что на 25% выше прошлогоднего уровня. При этом после вычета НДФЛ сумма снизится до 67,7 тысячи рублей. Это следует из опубликованных данных Свердловскстата.

Согласно статистике, с августа 2023-го по август 2024-го зарплата в регионе выросла с 58,4 тысячи до 77,8 тысячи рублей (до вычета НДФЛ). Самыми прибыльными сферами оказались финансы и страхования — там средний заработок вырос до 123834 рублей. Второе место заняли IT-специалисты с доходом в 115732 рублей. На третьем — сфера добычи полезных ископаемых (93306 рублей), далее — транспортировка и хранение (83858 рублей) и здравоохранение (82845 рублей).

У других специалистов зарплаты составили меньше среднего показателя. В этот список попали сферы строительства, госуправления, культуры, торговли и сельского хозяйства. Самыми низкооплачиваемыми сферами стали образование (50528 рублей) и общепит, гостиницы (42488 рублей).

Ранее в мэрии Екатеринбурга пообещали горожанам зарплаты в 130 тысяч рублей к 2027 году. По словам начальника департамента экономики горадминистрации Алексея Прядеина, реальный доход продолжит увеличиваться со среднегодовым темпом в 105,5%.

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Средняя зарплата жителей Свердловской области в августе 2024 года достигла 77870 рублей, что на 25% выше прошлогоднего уровня. При этом после вычета НДФЛ сумма снизится до 67,7 тысячи рублей. Это следует из опубликованных данных Свердловскстата. Согласно статистике, с августа 2023-го по август 2024-го зарплата в регионе выросла с 58,4 тысячи до 77,8 тысячи рублей (до вычета НДФЛ). Самыми прибыльными сферами оказались финансы и страхования — там средний заработок вырос до 123834 рублей. Второе место заняли IT-специалисты с доходом в 115732 рублей. На третьем — сфера добычи полезных ископаемых (93306 рублей), далее — транспортировка и хранение (83858 рублей) и здравоохранение (82845 рублей). У других специалистов зарплаты составили меньше среднего показателя. В этот список попали сферы строительства, госуправления, культуры, торговли и сельского хозяйства. Самыми низкооплачиваемыми сферами стали образование (50528 рублей) и общепит, гостиницы (42488 рублей). Ранее в мэрии Екатеринбурга пообещали горожанам зарплаты в 130 тысяч рублей к 2027 году. По словам начальника департамента экономики горадминистрации Алексея Прядеина, реальный доход продолжит увеличиваться со среднегодовым темпом в 105,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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