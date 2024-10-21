В мэрии екатеринбуржцам пообещали гигантские зарплаты

Екатеринбуржцам пообещали зарплаты в 130 тысяч рублей к 2027 году

На данный момент средняя зарплата составляет 96 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя ежемесячная зарплата в Екатеринбурге к 2027 году составит 130 тысяч рублей. Об этом заявил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин в ходе заседания Общественной палаты, которое транслировалось на сайте мэрии.

«Реальная заработная плата продолжит увеличиваться со среднегодовым темпом в 105,5%. К концу прогнозируемого периода (2027 год) доход превысит 130 тысяч рублей», — сказал Прядеин.

По его словам, на данный момент средняя зарплата на предприятиях составляет 96 тысяч рублей, что больше на 20% прошлогодних показателей. «В условиях относительной стабилизации инфляции и дефицита на рынке труда наблюдается рекордный за последние 15 лет рост реальной заработной платы», — отметил глава департамента экономики мэрии.

Средние предлагаемые зарплаты в Екатеринбурге выросли на 19% в III квартале 2024 года и достигли 76,1 тысячи рублей. Показатели для сравнений складываются из усредненных значений зарплатных предложений, которые указывают работодатели.