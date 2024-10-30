В Пермском крае на станции Чад поезд переехал человека

Обстоятельства трагедии пока неизвестны
На станции Чад в Октябрьском городском округе (Пермский край) погиб человек. Он попал под грузовой поезд.
«На станции Чад в Октябрьском округе грузовой поезд переехал человека. На месте уже работают сотрудники полиции», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь новости».
URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛО МВД России на транспорте. Ответ на него ожидается.
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