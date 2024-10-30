30 октября 2024

В Пермском крае на станции Чад поезд переехал человека

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстоятельства трагедии пока неизвестны
Обстоятельства трагедии пока неизвестны Фото:

На станции Чад в Октябрьском городском округе (Пермский край) погиб человек. Он попал под грузовой поезд.

«На станции Чад в Октябрьском округе грузовой поезд переехал человека. На месте уже работают сотрудники полиции», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь новости».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛО МВД России на транспорте. Ответ на него ожидается.

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На станции Чад в Октябрьском городском округе (Пермский край) погиб человек. Он попал под грузовой поезд. «На станции Чад в Октябрьском округе грузовой поезд переехал человека. На месте уже работают сотрудники полиции», — пишет telegram-канал «ЧП Пермь новости». URA.RU направило запрос в пресс-службу ЛО МВД России на транспорте. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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