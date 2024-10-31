В Госдуме предложили ввести специальное обучение для нянь

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В Госдуме хотят создать программу по подготовке и сертификации нянь
В Госдуме хотят создать программу по подготовке и сертификации нянь Фото:

В России может появиться государственная программа по подготовке и сертификации нянь. Она предусматривает создание специального госреестра для сиделок. Инициативу предложил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ярослав Самылин, чтобы родители России могли быть уверены в качестве услуги.

«Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России, чтобы родители оставляли деток с проверенными нянечками из госреестра», — сообщил telegram-канал Shot. Предложил инициативу депутат Ярослав Самылин. По его мнению, профессиональное обучение позволит няням лучше разбираться в детских эмоциях и обеспечить высокий уровень ухода. А самое главное, родителям будет спокойнее оставлять детей с проверенными специалистами.

Программа должна будет помочь родителям выбирать няню из государственного реестра, где будут занесены данные о сиделках, прошедших соответствующие курсы. Создание такой системы может значительно улучшить качество подготовки специалистов по уходу за детьми.

Ранее в Санкт-Петербурге погиб полугодовалый мальчик после того, как ударился головой о чугунную ванну. Няня, 24-летняя уроженка Узбекистана, не справилась с уходом по ребенку. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

В этот же месяц в культурной столице России под присмотром няни погиб еще один ребенок. В Выборгском районе скончался четырехмесячный мальчик. С ним сидела 22-летняя уроженка Киргизии.

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В России может появиться государственная программа по подготовке и сертификации нянь. Она предусматривает создание специального госреестра для сиделок. Инициативу предложил депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ярослав Самылин, чтобы родители России могли быть уверены в качестве услуги. «Госпрограмму по подготовке и сертификации нянь предложили создать в России, чтобы родители оставляли деток с проверенными нянечками из госреестра», — сообщил telegram-канал Shot. Предложил инициативу депутат Ярослав Самылин. По его мнению, профессиональное обучение позволит няням лучше разбираться в детских эмоциях и обеспечить высокий уровень ухода. А самое главное, родителям будет спокойнее оставлять детей с проверенными специалистами. Программа должна будет помочь родителям выбирать няню из государственного реестра, где будут занесены данные о сиделках, прошедших соответствующие курсы. Создание такой системы может значительно улучшить качество подготовки специалистов по уходу за детьми. Ранее в Санкт-Петербурге погиб полугодовалый мальчик после того, как ударился головой о чугунную ванну. Няня, 24-летняя уроженка Узбекистана, не справилась с уходом по ребенку. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В этот же месяц в культурной столице России под присмотром няни погиб еще один ребенок. В Выборгском районе скончался четырехмесячный мальчик. С ним сидела 22-летняя уроженка Киргизии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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