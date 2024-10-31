Жители челябинского села через реку вынуждены добираться до дома по камням. Видео

31 октября 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Перейти реку можно только по камням (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители села Череповка в Челябинской области ходят по камням через реку, чтобы добраться от ближайшего населенного пункта до дома. Таким же образом в школу и обратно вынуждены ходить дети. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с большими задержками, рассказали жители. «Почему мы должны портить свои машины? Тут (через мост — прим. URA.RU) до Южноуральска два километра, а мы ездим [в объезд] пятнадцать километров», — говорит житель села. «Писала обращение в администрацию. Ответ меня не устроил. В обращении в администрацию просила выделить хотя бы школьный автобус детям. Этот запрос они вообще проигнорировали и не ответили», — говорит другая жительница села Череповка. Ее интервью опубликовано в telegram-канале Baza. Старый мост смыло водой. О строительстве нового речь не ведется. Дети и взрослые вынуждены добираться на другой берег, перепрыгивая через камни и небольшие островки. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с огромными задержками, если вообще приезжают. «Мы страдаем из-за каких-то 200 метров. Это же глупость», — добавил житель села Череповка. Редакция URA.RU направила запросы в администрации Южноуральска. Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители села Череповка в Челябинской области ходят по камням через реку, чтобы добраться от ближайшего населенного пункта до дома. Таким же образом в школу и обратно вынуждены ходить дети. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с большими задержками, рассказали жители. «Почему мы должны портить свои машины? Тут (через мост — прим. URA.RU) до Южноуральска два километра, а мы ездим [в объезд] пятнадцать километров», — говорит житель села. «Писала обращение в администрацию. Ответ меня не устроил. В обращении в администрацию просила выделить хотя бы школьный автобус детям. Этот запрос они вообще проигнорировали и не ответили», — говорит другая жительница села Череповка. Ее интервью опубликовано в telegram-канале Baza. Старый мост смыло водой. О строительстве нового речь не ведется. Дети и взрослые вынуждены добираться на другой берег, перепрыгивая через камни и небольшие островки. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с огромными задержками, если вообще приезжают. «Мы страдаем из-за каких-то 200 метров. Это же глупость», — добавил житель села Череповка. Редакция URA.RU направила запросы в администрации Южноуральска. Ответ будет опубликован после получения.