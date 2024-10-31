Жители челябинского села через реку вынуждены добираться до дома по камням. Видео

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Затопленный мост в селе Утятское. Курганская область, река тобол, затопленный мост, село утятское
Перейти реку можно только по камням (архивное фото) Фото:

Жители села Череповка в Челябинской области ходят по камням через реку, чтобы добраться от ближайшего населенного пункта до дома. Таким же образом в школу и обратно вынуждены ходить дети. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с большими задержками, рассказали жители.

«Почему мы должны портить свои машины? Тут (через мост — прим. URA.RU) до Южноуральска два километра, а мы ездим [в объезд] пятнадцать километров», — говорит житель села.

«Писала обращение в администрацию. Ответ меня не устроил. В обращении в администрацию просила выделить хотя бы школьный автобус детям. Этот запрос они вообще проигнорировали и не ответили», — говорит другая жительница села Череповка. Ее интервью опубликовано в telegram-канале Baza.

Старый мост смыло водой. О строительстве нового речь не ведется. Дети и взрослые вынуждены добираться на другой берег, перепрыгивая через камни и небольшие островки. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с огромными задержками, если вообще приезжают.

«Мы страдаем из-за каких-то 200 метров. Это же глупость», — добавил житель села Череповка.

Редакция URA.RU направила запросы в администрации Южноуральска. Ответ будет опубликован после получения.

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Жители села Череповка в Челябинской области ходят по камням через реку, чтобы добраться от ближайшего населенного пункта до дома. Таким же образом в школу и обратно вынуждены ходить дети. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с большими задержками, рассказали жители. «Почему мы должны портить свои машины? Тут (через мост — прим. URA.RU) до Южноуральска два километра, а мы ездим [в объезд] пятнадцать километров», — говорит житель села. «Писала обращение в администрацию. Ответ меня не устроил. В обращении в администрацию просила выделить хотя бы школьный автобус детям. Этот запрос они вообще проигнорировали и не ответили», — говорит другая жительница села Череповка. Ее интервью опубликовано в telegram-канале Baza. Старый мост смыло водой. О строительстве нового речь не ведется. Дети и взрослые вынуждены добираться на другой берег, перепрыгивая через камни и небольшие островки. Кареты скорой помощи и пожарные бригады приезжают в село с огромными задержками, если вообще приезжают. «Мы страдаем из-за каких-то 200 метров. Это же глупость», — добавил житель села Череповка. Редакция URA.RU направила запросы в администрации Южноуральска. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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