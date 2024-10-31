В Кремле прокомментировали запуск баллистической ракеты КНДР

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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил что Россия продолжит сотрудничать с КНДР и это не должно никого ни пугать, ни заботить
Песков заявил что Россия продолжит сотрудничать с КНДР и это не должно никого ни пугать, ни заботить Фото:

Россия остается привержена международным договорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не смог ответить, делится ли РФ с Северной Кореей (КНДР) военными технологиями. Ранее появилась информация о том, что КНДР запустили баллистическую ракету.

«Я не располагаю такой информацией. Это специализированная информация, лучше спрашивать в министерстве обороны. Мы остаемся приверженными подписанному договору и развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — заявил представитель Кремля. Так он прокомментировал возможность помощи с военными технологиями КНДР со стороны РФ.

Ранее правительство Японии заявило, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Северной Корее был высказан официальный протест. Генеральный секретарь правительства Есимаса Хаяси назвал запуск снаряда — нарушением резолюций СБ ООН. 

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Россия остается привержена международным договорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он не смог ответить, делится ли РФ с Северной Кореей (КНДР) военными технологиями. Ранее появилась информация о том, что КНДР запустили баллистическую ракету. «Я не располагаю такой информацией. Это специализированная информация, лучше спрашивать в министерстве обороны. Мы остаемся приверженными подписанному договору и развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — заявил представитель Кремля. Так он прокомментировал возможность помощи с военными технологиями КНДР со стороны РФ. Ранее правительство Японии заявило, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). Северной Корее был высказан официальный протест. Генеральный секретарь правительства Есимаса Хаяси назвал запуск снаряда — нарушением резолюций СБ ООН. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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