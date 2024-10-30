Суд вынудил бывшего ямальского топ-менеджера «НОВАТЭК» отдать акции за 670 млн рублей

Бывший член Совета директоров ОАО «Пурнефтегазгеология» (Тарко-Сале, ЯНАО) Надежда Лукиянова лишилась 550 тысяч акций «НОВАТЭК» стоимостью 667,6 млн рублей. Ценные бумаги Лукияновой подарили родственники, владельцы тюменской золотодобывающей компании «Артех», в отношении которой рассматриваются иски о банкротстве. Общая сумма арестованного имущества Лукияновой составила почти один млрд рублей, сообщается в решении Восьмого Арбитражного апелляционного суда.
В ходе рассмотрения дела о банкротстве Михаила Лукиянова и его супруги конкурсный кредитор ООО «Артех» заявил о признании сделки дарения Надежде Лукияновой 550 000 штук акций ПАО «Новатэк» притворной. Эти ценные бумаги следовало вернуть в конкурсную массу «Артеха». Акции Лукияновой подарили в декабре 2018 году, их рыночная стоимость оценивалась в 667 650 рублей, следует из обстоятельств спора между Надеждой Лукияновой и судебным приставом-исполнителем Тюменского подразделения ФССП.
Помимо акций Лукиянова лишилась права на совершение регистрационных действий со всем ее недвижимым имуществом, суд арестовал ее счета в банках на 218 млн рублей.
«Общая стоимость имущества Лукияновой Н.А., подвергнутого аресту и ограничениям по распоряжению, составила 940 319 582 рублей 20 копеек при установленном судом предела суммы 667 650 000 рублей», — сообщается в постановлении суда.
Восьмой Арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу Лукияновой на действия пристав-исполнителя по снятию ареста с излишне арестованных денежных средств и 29 октября 2024 года оставил решение суда первой инстанции без изменений. «В распоряжении заявителя также находятся средства с пенсионного счета в размере 29 718 рублей 25 копеек и счета, [на которые] поступают компенсационные выплаты по расходам на оплату ЖКУ, которые не подлежат аресту», — сообщается в решении суда.
По данным открытых источников, Надежда Лукиянова — бывший член Совета директоров ОАО «Пурнефтегазгеология», бывшего структурного подразделения ПАО «НОВАТЭК». Компания находилась в Тарко-Сале и занималась разработкой нефти газа на территории Усть-Пурпейского участка в Пуровском районе ЯНАО. Затем из структуры общества были выделены ОАО «Геолог Ямала» и ОАО «Пурнефть».
По данным СБИС, ООО «Артех» — компания из Тюмени, занималась разработкой месторождений золота, серебра и других драгметаллов. В отношении общества рассматриваются иски о банкротстве. Один из владельцев «Артеха» — Михаил Лукиянов.
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