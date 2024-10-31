Mash: число погибших из-за взрыва газа в Черкесске увеличилось до четырех

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Взрыв произошел в результате утечки газа
Взрыв произошел в результате утечки газа Фото:

Число жертв в результате взрыва в пятиэтажном доме в Черкесске выросло до четырех. Четверых пострадавших госпитализировали. 

«Число погибших после взрыва газа в Черкесске увеличилось до четырех. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела», — сообщает telegram-канал Mash.

По информации канала, последний раз проверка газового оборудования и вентиляции прошла 2 сентября. Тогда никаких нарушений не обнаружили. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

В результате утечки газа, повлекшей за собой взрыв, были повреждены два этажа. Пострадали девять человек. Четверо госпитализированы. Из-под завалов достали бабушку и ребенка. У двоих пострадавших резаные раны лица и ушибы.

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Число жертв в результате взрыва в пятиэтажном доме в Черкесске выросло до четырех. Четверых пострадавших госпитализировали.  «Число погибших после взрыва газа в Черкесске увеличилось до четырех. Спасатели извлекли из-под завалов еще два тела», — сообщает telegram-канал Mash. По информации канала, последний раз проверка газового оборудования и вентиляции прошла 2 сентября. Тогда никаких нарушений не обнаружили. По факту взрыва возбуждено уголовное дело, проводится проверка. В результате утечки газа, повлекшей за собой взрыв, были повреждены два этажа. Пострадали девять человек. Четверо госпитализированы. Из-под завалов достали бабушку и ребенка. У двоих пострадавших резаные раны лица и ушибы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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