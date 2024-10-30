Пермский край накроют снегопады из-за циклона с Финского залива

На Пермский край надвигается еще один циклон. Он идет на регион с Финского залива и несет дожди и снег. Об этом говорится в telegram-канале «Опасные природные явления Пермского края».
«Днем 1 ноября на Европейскую территорию России (ЕТР) выйдет следующий циклон со стороны Финского залива. Он на север Пермского края и быстро углубляться. Циклон достигнет стадии максимального развития, вероятно, днем 2 ноября», — предупреждают синоптики.
Под влиянием циклона с утра субботы 2 ноября сначала по югу края, а затем в центральных и северных районах начнется снегопад. При этом во второй половине дня на юге края, так же, как и в Перми, возможно потепление до +3 градусов. Вероятнее всего, что большая часть выпавшего снега растает. На севере снегопады продолжатся при минусовой температуре, а высота снежного покрова достигнет 10 см и более.
В ночь на 3 ноября по всей территории края похолодает до -2…-4 градусов, есть вероятность образования сильной гололедицы. Похолодание будет сопровождаться сильным ветром и кратковременными интенсивными снегопадами. Снежный покров установится на всей территории края. На севере и востоке региона к 4 ноября его высота достигнет 13-18 сантиметров.
Ранее синоптики сообщили, что в Прикамье устремились циклон «Мартина» и антициклон «Юрген». Из-за этого синоптики прогнозируют штормовой ветер.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!