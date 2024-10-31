Сотруднику ИК в Липецкой области, откуда сбежали заключенные, вынесли приговор

31 октября 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Следователи хотят отстранить на время от должности обвиняемого сотрудника ИК-2 Фото: Илья Московец © URA.RU В Липецкой области одного из сотрудников исправительной колонии (ИК) №2, откуда ранее сбежали шесть заключенных, обвинили в халатности. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. «Обвинение в халатности вынесли сотруднику исправительной колонии в Липецкой области», — передает липецкий Следком. На данный момент следователи рассматривают вопрос об отстранении обвиняемого сотрудника от должности, но только на время предварительных следственных мероприятий. В Липецкой области из колонии №2 24 октября сбежали шестеро заключенных. Они выкопали 65-метровый туннель для этого. На данный момент пятеро из них уже задержаны, передает ОТР. В связи с этим инцидентом против работников учреждения возбуждено дело из-за халатности. Отмечается, что беглецы прорыли туннель, начав его на территории брошенного производственного помещения, которое выходило к дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Липецкой области одного из сотрудников исправительной колонии (ИК) №2, откуда ранее сбежали шесть заключенных, обвинили в халатности. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. «Обвинение в халатности вынесли сотруднику исправительной колонии в Липецкой области», — передает липецкий Следком. На данный момент следователи рассматривают вопрос об отстранении обвиняемого сотрудника от должности, но только на время предварительных следственных мероприятий. В Липецкой области из колонии №2 24 октября сбежали шестеро заключенных. Они выкопали 65-метровый туннель для этого. На данный момент пятеро из них уже задержаны, передает ОТР. В связи с этим инцидентом против работников учреждения возбуждено дело из-за халатности. Отмечается, что беглецы прорыли туннель, начав его на территории брошенного производственного помещения, которое выходило к дороге.