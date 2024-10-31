Сотруднику ИК в Липецкой области, откуда сбежали заключенные, вынесли приговор

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Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил, следственный комитет, нижний тагил, следователь, ск
Следователи хотят отстранить на время от должности обвиняемого сотрудника ИК-2 Фото:

В Липецкой области одного из сотрудников исправительной колонии (ИК) №2, откуда ранее сбежали шесть заключенных, обвинили в халатности. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

«Обвинение в халатности вынесли сотруднику исправительной колонии в Липецкой области», — передает липецкий Следком. На данный момент следователи рассматривают вопрос об отстранении обвиняемого сотрудника от должности, но только на время предварительных следственных мероприятий.

В Липецкой области из колонии №2 24 октября сбежали шестеро заключенных. Они выкопали 65-метровый туннель для этого. На данный момент пятеро из них уже задержаны, передает ОТР. В связи с этим инцидентом против работников учреждения возбуждено дело из-за халатности. Отмечается, что беглецы прорыли туннель, начав его на территории брошенного производственного помещения, которое выходило к дороге.

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В Липецкой области одного из сотрудников исправительной колонии (ИК) №2, откуда ранее сбежали шесть заключенных, обвинили в халатности. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. «Обвинение в халатности вынесли сотруднику исправительной колонии в Липецкой области», — передает липецкий Следком. На данный момент следователи рассматривают вопрос об отстранении обвиняемого сотрудника от должности, но только на время предварительных следственных мероприятий. В Липецкой области из колонии №2 24 октября сбежали шестеро заключенных. Они выкопали 65-метровый туннель для этого. На данный момент пятеро из них уже задержаны, передает ОТР. В связи с этим инцидентом против работников учреждения возбуждено дело из-за халатности. Отмечается, что беглецы прорыли туннель, начав его на территории брошенного производственного помещения, которое выходило к дороге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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