Девушку задавил погрузчик на складе Wildberries

Состояние сотрудницы Wildberries после происшествия неизвестно, сообщили telegram-каналы
Девушку придавило грузом с погрузчика на складе Wildberries в Самаре. Об этом написали в местных telegram-каналах.
«Девушку задавило грузом на казанском складе Wildberries», — сообщили в telegram-канале «ЧП Самара». По их данным, погрузчик, проезжавший мимо пострадавшей, ударился о другой — с него упал груз и придавил девушку. Ее состояние неизвестно.
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