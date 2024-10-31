Девушку задавил погрузчик на складе Wildberries

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Состояние сотрудницы Wildberries после происшествия неизвестно, сообщили telegram-каналы
Состояние сотрудницы Wildberries после происшествия неизвестно, сообщили telegram-каналы Фото:

Девушку придавило грузом с погрузчика на складе Wildberries в Самаре. Об этом написали в местных telegram-каналах.

«Девушку задавило грузом на казанском складе Wildberries», — сообщили в telegram-канале «ЧП Самара». По их данным, погрузчик, проезжавший мимо пострадавшей, ударился о другой — с него упал груз и придавил девушку. Ее состояние неизвестно. 

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Девушку придавило грузом с погрузчика на складе Wildberries в Самаре. Об этом написали в местных telegram-каналах. «Девушку задавило грузом на казанском складе Wildberries», — сообщили в telegram-канале «ЧП Самара». По их данным, погрузчик, проезжавший мимо пострадавшей, ударился о другой — с него упал груз и придавил девушку. Ее состояние неизвестно. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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