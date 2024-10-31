АНО «Диалог» объявила о создании Международной организации по фактчекингу

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» создает Международную организацию по фактчекингу. Об этом сообщил гендиректор «Диалога» Владимир Табак.
«Мы объявляем о создании Международной фактчекинговой организации», — рассказал Владимир Табак на встрече с журналистами в офисе АНО «Диалог», его слова передает ТАСС. Гендиректор напомнил о проведении ежегодного форума по борьбе с фейками в Москве 20 ноября, где и будет представлен меморандум и первые участники и партнеры организации.
Табак подчеркнул, что целью Международной организации будет являться создание сервисов, опровергающих неправдивую информацию. Объединение будет осуществлять свою деятельность совместно с другими организациями и дружественными странами.
Ранее АНО «Диалог» собралось подать иск в суд США на ФБР за распространение фейков о компании. Американские ФБР, Минюст и Минфин в сентябре 2024 года обвинили организацию в том, что та якобы плодит непроверенную информацию.
АНО «Диалог» — всероссийский правительственный центр по связи между властью и обществом в сфере интернет-коммуникации. Основные направления ее деятельности: функционирование ЦУР, обратная связь власти с населением, аналитика, онлайн-социология и другое.
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