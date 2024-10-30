Глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов предсказал самому себе победу в первом этапе выборов мэра. Градоначальник оптимистично заявил во время прямого эфира на своей странице «Вконтакте», что будет озвучивать программу развития перед депутатами. Но перед этим этапом есть еще отбор конкурсной комиссии, на котором срезают большую часть кандидатов.
«Поступил в мой адрес вопрос-предложение от представителя молодежи: планирую ли я завершать начатые проекты и реализовывать новые. И от своего имени попросил меня это сделать. Очень много планов впереди, не только на пять, но и на 10, на 15 и на 20 лет. Это стало для последней каплей для принятия решения. И я обратился в приемную комиссию и подал свои документы на конкурс, 12 ноября буду озвучивать сначала перед комиссией, а потом перед нашими депутатами озвучивать программу развития нашего муниципалитета уже на следующую пятилетку», — обратился к урайцам Закирзянов.
Градоначальник после этого сделал оговорку — уточнил, что жители узнают, кто будет новым главой Урая по итогам голосования думы. «Возможно, им останусь я. Рассчитываю продолжить эту работу. Но все-таки последнее слово — за народными избранниками, за депутатами нашего города», — уточнил Закирзянов.
Его соперники не теряют зря времени — одиозный депутат Леонард Насибуллин тоже подал документы и намерен побороться за пост главы Урая. Дума выберет градоначальника 12 ноября.
Видео: страница Тимура Закирзянова «Вконтакте», https://vk.com/video708125443_456240224
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