Власти Пермского края начали искать подрядчика на продолжение улицы Строителей

Реконструкция улицы строителей проходит в несколько этапов
В Перми объявили поиск подрядчика для строительства улицы Строителей. Речь идет о дороге от площади Гайдара до улицы Стахановская. Такая информация размещена на сайте госзакупок.
«Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги „Переход улицы Строителей от площади Гайдара до улицы Стахановская“. Начальная цена — 6,5 млрд рублей», — сказано в конкурсной документации.
Уточняется, что заявки принимаются до 19 ноября. Сделать дорогу подрядчик должен будет к середине 2028 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!