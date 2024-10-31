Власти Пермского края начали искать подрядчика на продолжение улицы Строителей

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Реконструкция улицы строителей проходит в несколько этапов
Реконструкция улицы строителей проходит в несколько этапов Фото:

В Перми объявили поиск подрядчика для строительства улицы Строителей. Речь идет о дороге от площади Гайдара до улицы Стахановская. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

«Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги „Переход улицы Строителей от площади Гайдара до улицы Стахановская“. Начальная цена — 6,5 млрд рублей», — сказано в конкурсной документации.

Уточняется, что заявки принимаются до 19 ноября. Сделать дорогу подрядчик должен будет к середине 2028 года.

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В Перми объявили поиск подрядчика для строительства улицы Строителей. Речь идет о дороге от площади Гайдара до улицы Стахановская. Такая информация размещена на сайте госзакупок. «Объект закупки: выполнение работ по строительству автомобильной дороги „Переход улицы Строителей от площади Гайдара до улицы Стахановская“. Начальная цена — 6,5 млрд рублей», — сказано в конкурсной документации. Уточняется, что заявки принимаются до 19 ноября. Сделать дорогу подрядчик должен будет к середине 2028 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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