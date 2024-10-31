Экономист рассказал, кто может рассчитывать на увеличенную пенсию после 80 лет

Жители России, достигшие 80-летнего возраста, начинают получать увеличенные пенсии. Но на прибавку могут рассчитывать не все категории пенсионеров, доживших до преклонного возраста. Кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры «Управление человеческими ресурсами» Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала URA.RU, кто может рассчитывать на прибавку к пенсии и как ее получить.
Кто получит прибавку к пенсии
Людмила Иванова-Щвец рассказала, кто из пенсионеров получит прибавку на юбилей. На увеличенную пенсию по достижении 80-лет могут рассчитывать только те, кто получают страховую пенсию по старости. Люди без минимального трудового стажа повышенную выплату не получат.
«Есть у нас такая категория людей, которые не заработали пенсию по каким-либо условиям. Они получают социальную пенсию — эта пенсия не предусматривает увеличения фиксированной части», — подчеркнула Людмила Иванова-Швец. «Также не получают ее инвалиды первой группы, потому что она изначально уже заложена с момента получения инвалидности. И не получают эту фиксированную часть по случаю потери кормильца. Во всех остальных случаях — все, кто получает пенсию по старости, страховую пенсию, у них эта пенсия удваивается».
На сколько увеличивается пенсия после 80 лет
Увеличение касается не всей пенсии, а лишь ее фиксированной части, отметила Людмила Иванова-Швец. После 80 лет эта сумма удваивается.
«Фиксированная часть на сегодня составляет 8134 рубля. Соответственно, пенсионер, при достижении 80-летнего возраста, начинает получать пенсию больше на 8134 рубля», — объяснила Людмила Иванова-Швец.
Что нужно сделать, чтобы получать увеличенную пенсию
По словам эксперта, пенсионерам, отметившим свое 80-летие, не нужно ничего делать, чтобы им начали начислять увеличенную пенсию. В пенсионном фонде все сделают автоматически.
«В социальном фонде России все данные есть, поэтому никуда ходить не надо. Автоматом на следующий месяц пенсионер начинает получать пенсию выше», — заявила Людмила Иванова-Швец. «Если вдруг происходят какие-то непредвиденные события и индексация не происходит — тогда пенсионер может обратиться лично в территориальный отдел пенсионного фонда. Но, на самом деле, все идет автоматически».
Увеличивается ли пенсия дальше по возрасту
Людмила Иванова-Швец также добавила, что повышение пенсии по возрасту происходит лишь по достижению 80 лет. Никакой другой юбилей после этого не повысит пенсию. «80 лет — это такой ограниченный возраст, после которого получают двойную фиксированную часть», — заключила эксперт.
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