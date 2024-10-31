Гендиректор АНО «Диалог» опроверг обвинения ФБР в распространении фейков

Российская организация «Диалог» нашла опровержение обвинениям со стороны ФБР в распространении фейков. О доказательствах, имеющихся в распоряжении организации, на пресс-конференции 31 октября в Москве рассказал генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак.
В начале сентября США обвинили АНО «Диалог» в распространении фейковой информации на территории страны, в том числе, чтобы повлиять на предстоящие выборы президента. Владимир Табак заявил, что после внимательного изучения документов они нашли доказательства того, что американские власти сами включили в расследование ложную информацию. За два месяца «Диалог» нанял команду американских адвокатов и собрал достаточную фактуру, с которой будет подаваться иск в суд в штате Пенсильвания.
«Основой для введения санкций стало 277-страничное расследование. С ним с гордостью выступал генпрокурор США [Меррик Гарланд], глава ФБР [Кристофер Рэй]. Изучив его, мы нашли часть доказательств, которые говорят, что это расследование само основано на фейках. Многие у нас спрашивали, не боимся ли мы вступать в борьбу с такой могущественной организацией. Нет, не боимся. Мы не планируем защищаться, а будем занимать проактивную позицию. Защищаются пусть сами ФБР», — передает слова Владимира Табака корреспондент URA.RU.
Он приводит несколько простых примеров, которые опровергают доказательства американской стороны, что АНО «Диалог» использовал изъятые ранее интернет-домены, где распространялась ложная информация. Первый тезис, через который ФБР заходит в это расследование, звучит так: проект организации «Война с фейками» был создан для вмешательства в выборы США.
«Во-первых, проект нашей команды был создан в начале СВО, поскольку мы столкнулись с беспрецедентным информационным давлением на Россию. Мы специально проанализировали, сколько из 10 тысяч текстов вообще касались темы американских выборов. Это 17 публикаций, которые носили исключительно информационный характер, поскольку „Война с фейками“ периодически публикует какие-то новости.
Была опубликована информация, которая появлялась в других СМИ, в том числе, и международных. Но именно эти 17 публикаций стали для ФБР причиной большого расследования, в ходе которого нас обвинили в дезинформации», — объяснил Владимир Табак.
Другие странные тезисы американской разведки говорят, что якобы «Война с фейками» была зарегистрирована тем же неизвестным пользователем, что и другие изъятые домены, указанные в показаниях агентов ФБР. Но это легко опровергается информацией о том, что домен зарегистрировал на отечественном сервисе один из сотрудников «Диалога» по имени Тимофей. Он же оплатил его с карты российского банка, что не сходится с еще одним доказательством, что финансирование производилось с помощью криптовалюты.
Как отметил гендиректор АНО «Диалог», организация давно находится под санкциями ряда стран Запада. Но они сотрудников компании не тревожат.
«Мы достаточно молодая организация, открытая по поручению президента. И мы заинтересованы в том, чтобы работать на страну, на президента, и в той части деятельности, которую мы ведем, соблюдать национальный интерес России. Мы не боимся никаких ограничений. Наоборот, наложенные санкции показывают, что мы, как государственная компания, эффективно работаем на благо страны», — подчеркивает Табак.
С помощью большого резонанса со стороны отечественных и зарубежных СМИ, организация хочет создать прецедент, доказывающий, что у ФБР нет «монополии на правду». Для этого «Диалог» разослал пресс-релизы в крупные зарубежные СМИ и общественным деятелям. Некоторые проявили к делу интерес.
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