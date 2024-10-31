В ЯНАО усилился тренд на строительство частных домов

Интерес к строительству загородных домов под ключ в Ямало-Ненецком автономном округе за год вырос на треть. Помимо строительства нового жилья, ямальцы стали чаще обращаться к специалистам по ремонту для обновления уже имеющейся недвижимости. Об этом URA.RU рассказали специалисты площадки «Авито Услуги» и представители строительных компаний.
«На Ямале укрепляется тренд на строительство частных домов. Спрос на изыскательные работы текущей осенью вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Услуги на строительство домов под ключ в округе вырос на 31%», — сообщили аналитики «Авито Услуги».
По мнению экспертов, плюсом полного цикла строительства загородного быстровозводимого дома являются включенные цены на проектно-сметные работы, разработка и оценка стоимости проекта, а также учет особенностей рельефа и особенностей местности.
Значительно вырос интерес к привлечению специалистов по ремонту в частных домах. «Самые востребованные специалисты у жителей ЯНАО этой осенью: электрики (+20%), плиточники (+30%), а также специалисты по изоляции и утеплению (+83%)», — подчеркнули специалисты.
«За год мы наблюдаем значительный рост спроса на строительные работы, а также ремонт загородных домов. Такой тренд обусловлен увеличением интереса жителей Ямала к созданию комфортных условий в частных домах. Так, этой осенью спрос на сварочные и фасадные работы по сравнению с прошлым годом вырос на 24% и 750% соответственно», — рассказала руководитель категорий «Ремонт и строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.
В разговоре с корреспондентом агентства, представители стройфирм, которые возводят загородные частные дома отметили, что повышенный интерес жителей ЯНАО к загородной недвижимости в немалой степени связан с сокращением ипотечных программ, возросшей процентной ставкой и относительной дешевизной по сравнению с покупкой квартиры. По их мнению, тренд на загородные дома на Ямале будет расти ближайшие несколько лет.
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