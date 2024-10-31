Теодор Курентзис в Перми бесплатно покажет, как репетирует с оркестром

Теодор Курентзис едет в Пермь с концертами и открытой репетицией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теодор Курентзис проведет в Перми открытую репетицию
Теодор Курентзис проведет в Перми открытую репетицию Фото:

Именитый дирижер, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис приедет в Пермь в конце декабря. Он со своим оркестром musicAeterna даст два концерта, а также проведет открытую репетицию.

«В Большом зале Пермской филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит сочинения импрессионистов Мориса Равеля и Отторино Респиги. Также состоится Currentzis Lab: открытая репетиция оркестра», — сообщают организаторы.

Билеты на концерты начнут продавать в начале ноября. А попасть на репетицию можно будет бесплатно. Для этого придется успеть зарегистрироваться. Регистрация начнется незадолго до мероприятия.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Именитый дирижер, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис приедет в Пермь в конце декабря. Он со своим оркестром musicAeterna даст два концерта, а также проведет открытую репетицию. «В Большом зале Пермской филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит сочинения импрессионистов Мориса Равеля и Отторино Респиги. Также состоится Currentzis Lab: открытая репетиция оркестра», — сообщают организаторы. Билеты на концерты начнут продавать в начале ноября. А попасть на репетицию можно будет бесплатно. Для этого придется успеть зарегистрироваться. Регистрация начнется незадолго до мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...