Теодор Курентзис в Перми бесплатно покажет, как репетирует с оркестром

Именитый дирижер, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис приедет в Пермь в конце декабря. Он со своим оркестром musicAeterna даст два концерта, а также проведет открытую репетицию.
«В Большом зале Пермской филармонии оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит сочинения импрессионистов Мориса Равеля и Отторино Респиги. Также состоится Currentzis Lab: открытая репетиция оркестра», — сообщают организаторы.
Билеты на концерты начнут продавать в начале ноября. А попасть на репетицию можно будет бесплатно. Для этого придется успеть зарегистрироваться. Регистрация начнется незадолго до мероприятия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!