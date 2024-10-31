В Пермском крае Россельхознадзор обнаружил две тонны фарша из неизвестного мяса

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Завод несколько раз нарушал технологию производства фарша
Завод несколько раз нарушал технологию производства фарша Фото:

Пермский мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» делал говяжий фарш из сырья неизвестного происхождения. Более двух тонн продукта были изготовлены с нарушениями, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«Так, 11-21 октября предприятие выработало 535 килограммов говяжьего фарша из 236 килограммов свинины и 100 килограммов говядины. Этого недостаточно для изготовления данного объема продукции и не дает возможности обеспечения прослеживаемости сырья при ее производстве, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — сказано в сообщении.

Уточняется, что предприятие несколько раз нарушало технологию производства фарша. Мясо неизвестного происхождения продавали в магазинах Перми, Лысьвы и Кишерти. Ведомство направило заводу предостережение о выявленных нарушениях.

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Пермский мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» делал говяжий фарш из сырья неизвестного происхождения. Более двух тонн продукта были изготовлены с нарушениями, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. «Так, 11-21 октября предприятие выработало 535 килограммов говяжьего фарша из 236 килограммов свинины и 100 килограммов говядины. Этого недостаточно для изготовления данного объема продукции и не дает возможности обеспечения прослеживаемости сырья при ее производстве, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — сказано в сообщении. Уточняется, что предприятие несколько раз нарушало технологию производства фарша. Мясо неизвестного происхождения продавали в магазинах Перми, Лысьвы и Кишерти. Ведомство направило заводу предостережение о выявленных нарушениях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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