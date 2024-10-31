В Пермском крае Россельхознадзор обнаружил две тонны фарша из неизвестного мяса

Пермский мясоперерабатывающий завод «Ромашкино» делал говяжий фарш из сырья неизвестного происхождения. Более двух тонн продукта были изготовлены с нарушениями, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«Так, 11-21 октября предприятие выработало 535 килограммов говяжьего фарша из 236 килограммов свинины и 100 килограммов говядины. Этого недостаточно для изготовления данного объема продукции и не дает возможности обеспечения прослеживаемости сырья при ее производстве, не позволяет подтвердить его безопасность в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — сказано в сообщении.
Уточняется, что предприятие несколько раз нарушало технологию производства фарша. Мясо неизвестного происхождения продавали в магазинах Перми, Лысьвы и Кишерти. Ведомство направило заводу предостережение о выявленных нарушениях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!