Швейцария начала отправлять украинских беженцев домой

Швейцария впервые с начала СВО выслала украинских беженцев, совершивших преступления на ее территории, обратно на родину. Об этом сообщили в местных СМИ со ссылкой на швейцарский Госсекретариат по миграции.
«Три человека были высланы на Украину специальным рейсом из Цюриха в среду утром <...> Это первая высылка украинских преступников с начала эскалации конфликта на Украине», — рассказали в Neue Z?rcher Zeitung со ссылкой на Госсекретариат Швейцарии.
По их данным, украинцы были осуждены за уголовные преступления на территории страны, и им запрещен въезд обратно. В издании предположили, что беженцы совершили грабеж, посягательство на свободу или нападение.
Ранее стало известно, что Нидерланды рассмотрят возможность отправки домой украинских мужчин призывного возраста, которые уклоняются от службы на ее территории. По состоянию на ноябрь 2023 года в стране проживали около 19 тысяч мужчин с Украины призывного возраста, пишет «Национальная служба новостей».
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