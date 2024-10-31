В Перми взлетели цены на новогодние корпоративы

В Перми выросли цены на проведение новогодних праздников. По сравнению с прошлым годом, корпоративы в разных заведениях подорожали от 10% до 18%.
«Стоимость участия в сборном новогоднем корпоративе в ресторане „Халва“ — от 3,9 тысячи рублей за человека. В нее включены питание и шоу-программа», — рассказали в пресс-службе сети ресторанов Restunion корреспонденту агентства. Для сравнения, в 2023 году стоимость участия в празднике стартовала от 3,3 тысячи рублей.
Как и в прошлом году один из самых бюджетных корпоративов проведут в Diesel room. Здесь стоимость на человека — от 990 рублей. Подорожание составило всего 10%. Затем по дороговизне идет ресторан Lobby One, где праздник организуют от 3,2 тысячи рублей за человека. В «Одессе» придется заплатить от 4,5 тысячи рублей, а в «СССР» — от 5 тысяч рублей. Рестораторы отмечают, что во всех заведениях уже забронировано много мест, но свободные даты еще есть.
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