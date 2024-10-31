Правительство уменьшит налоги для одной категории бизнеса

Правительство России предложило новые меры налоговой поддержки для производителей важнейших металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях, включая электронику и космическую сферу. Законопроект предусматривает снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых для таких компаний до 6%.
«Правительство уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. <...> Такие производители будут применять единую ставку НДПИ 6%», — сообщили в telegram-канале правительства России. В рамках новой налоговой политики также предусмотрено более прозрачное определение налоговой базы, которое будет зависеть от содержания ключевых металлов в концентрате и мировых цен на них.
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