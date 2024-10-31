Правительство уменьшит налоги для одной категории бизнеса

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Правительство уменьшит налог до 6% для производителей важных металлов
Правительство уменьшит налог до 6% для производителей важных металлов Фото:

Правительство России предложило новые меры налоговой поддержки для производителей важнейших металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях, включая электронику и космическую сферу. Законопроект предусматривает снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых для таких компаний до 6%.

«Правительство уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. <...> Такие производители будут применять единую ставку НДПИ 6%», — сообщили в telegram-канале правительства России. В рамках новой налоговой политики также предусмотрено более прозрачное определение налоговой базы, которое будет зависеть от содержания ключевых металлов в концентрате и мировых цен на них.

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Правительство России предложило новые меры налоговой поддержки для производителей важнейших металлов, используемых в высокотехнологичных отраслях, включая электронику и космическую сферу. Законопроект предусматривает снижение ставки налога на добычу полезных ископаемых для таких компаний до 6%. «Правительство уменьшит налогообложение для компаний, которые выпускают важнейшие металлы для высокотехнологичных отраслей. <...> Такие производители будут применять единую ставку НДПИ 6%», — сообщили в telegram-канале правительства России. В рамках новой налоговой политики также предусмотрено более прозрачное определение налоговой базы, которое будет зависеть от содержания ключевых металлов в концентрате и мировых цен на них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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